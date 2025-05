Belve, Francesca Fagnani "provatissima" con Massimo Ferrero. Social spietati: "Allucinazione collettiva" Durante la puntata del 27 maggio, Massimo Ferrero scatena le polemiche sui social dopo un'intervista un po' surreale ma da vera Belva dalla Fagnani: le reazioni

Rosanna Ilaria Donato Web Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, mi dedico al mondo dell’intrattenimento da 10 anni. Ho lavorato come web content editor freelance per diverse testate.

CONDIVIDI

Un’intervista complessa per Francesca Fagnani quella di Massimo Ferrero, che dopo essere ‘scappato’ una prima volta da Belve con la liberatoria nella giacca, ha deciso di farsi nuovamente intervistare nella puntata in onda martedì 27 maggio 2025 su Rai Due. Momenti leggerissimi (pure troppo) non sono mancati, ma nemmeno l’occasione di affrontare temi un po’ più articolati, tra cui le tifoserie, la preoccupazione per i figli dopo l’arresto e la figura della madre. Da sottolineare è che la Fagnani, durante l’intervista, non si è fatta problemi ad ammettere al suo ospite di essere "provatissima". D’altronde Ferrero ci ha messo del suo, un po’ con l’intenzione evidente di buttare tutto in caciara all’inizio dell’incontro, facendosi aiutare anche da un dialetto romano marcato e battutine, un po’ per il suo modo di porsi davanti a diverse domande della conduttrice, non sempre facile da gestire (per esempio, quando chiama ripetutamente l’applauso del pubblico in studio), tanto che in diverse occasioni la Fagnani si è arresa ed è passata ad altre questioni. Poi, per fortuna, l’intervista ha preso una piega del tutto inaspettata e in parte lontana dal mood iniziale. Nel frattempo sul web molti utenti si sono divertiti a seguire il suo intervento "un po’ matto", mentre altri si sono detti esausti dopo averlo ascoltato, ma scopriamo insieme polemiche e apprezzamenti sui social.

Massimo Ferrero a Belve ed è subito polemiche e ironia sui social

Che caratterino Massimo Ferrero. Un personaggio particolare, un po’ comico ma all’apparenza diretto e autentico, che, nonostante abbia fatto un grande uso di parolacce, nel caos generale ha detto anche cose buone e importanti. E, tornando ai social, su X (ex Twitter) non troviamo solo polemiche aspre nei suoi confronti, ma anche ironia e umorismo: "Per tutti i non romani sono disponibile a tradurre gratuitamente l’intervista di Ferrero", oppure: "A Ferrè prega pure per me allora (l’ospite ha raccontato che prega per i soldi, ndr)". Tra gli altri commenti, citiamo: "Pure noi abbiamo pregato per Francesca Fagnani perché arrivasse incolume in fondo a quest’intervista a Ferrero", "Chissà se in America… in Russia o in Cina …. hanno un Ferrero. Solo in Italia un soggetto così", "Flavia Vento, giuro ti sto rimpiangendo in questo momento".

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Ma queste ultime reazioni non sono le uniche a colpire, perché c’è chi chiama in causa Milly Carlucci: "Milly vieni a controllare l’ascella perché la Fagnani è provatissima", mentre altri parlano di "sfinimento" e "allucinazione collettiva": "Chiusura per sfinimento dell’intervista di Ferrero. Che personaggio!", "Cinque minuti con Ferrero e io sarei finito alla neuro. Francesca dove hai trovato la forza?", "Francesca dì la verità, ti sei pentita di questa intervista al Viperetta?", "Secondo me l’intervista a Ferrero sarà durata due ore in realtà", "Questa intervista è stata un’allucinazione collettiva", "Io, insonne cronica, credo che stasera crollerò per sfinimento causa intervista Ferrero".

Non mancano però commenti un po’ più acidi, come "Ho apprezzato solo gli ultimi 5 minuti", "Solo la mamma pare rispetti Ferrero", "Noi dopo quest’intervista ci sentiamo in credito con la vita. Marò che fatica!", "Fermatelo, vi prego", "Una faticata quest’intervista che manco se la facessi io", "Con un ego gigantesco si deve vivere benissimo", "Siamo tutti provatissimi", "‘Non je la fai più eh?’ (lo chiede Ferrero alla conduttore, ndr). Ma manco noi", "Quando finisce l’intervista stappo una bottiglia".

Le reazioni positive

Come vi abbiamo già accennato, al di là dell’ironia e delle polemiche, ci sono anche apprezzamenti sui social di persone che considerano l’intervista di Massimo Ferrero a Belve una delle più divertenti: "Una delle più divertenti, grazie per la resilienza Francesca Fagnani", "Ferrero su una cosa ha ragione: ‘I tifosi devono fare il loro mestiere’", "Questa con Ferrero di diritto a #techetechete", "Personaggio non inventabile", "A mani basse l’intervista più bella di sempre", "Massimo Ferrero te vojo bene", "Un comico mancato… ma risposte intelligentissime", "‘La felicità è un attimo, la contentezza è per sempre. io sono contento’: amen", "Questo è il più intelligente di tutti", "Alla fine è diventata un’intervista", "Secondo me Viperetta è un matto vero. E comunque mi ha fatto troppo ridere".

Potrebbe interessarti anche