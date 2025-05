Mario Balotelli a Belve, la verità sul razzismo e il lancio di banane: "Diciamo che non lo faranno più" Il calciatore si racconta alla Fagnani: dalla carriera alle polemiche, passando per il razzismo subìto. Ecco le anticipazioni della nuova puntata di Belve.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

CONDIVIDI

Il nuovo appuntamento con la nuova puntata della quinta stagione di "Belve" è fissato per domani martedì 27 maggio alle 21.20 su Rai 2. Anche stavolta Francesca Fagnani accoglierà nel suo studio tre ospiti disposti a mettersi in gioco, tra cui spicca il nome di Mario Balotelli, da sempre figura divisiva, imprevedibile e, proprio per questo, interessante.

Belve: le anticipazioni di martedì 27 maggio con Mario Balotelli

Nel confronto con la Fagnani, Balotelli si lascia andare, concedendo al pubblico uno spaccato inedito di sé. A colpire è soprattutto il racconto di un episodio di razzismo vissuto anni fa a Roma, quando alcuni tifosi lo presero di mira lanciandogli due banane, mentre era in compagnia di Criscito e Giovinco a Ponte Milvio, in ritiro con la Nazionale Under 21. Una scena che all’epoca fece il giro dei giornali ma che, ascoltata oggi con le parole del diretto interessato, acquista un peso diverso. Francesca Fagnani non gira intorno alla questione: "Ha reagito?", gli chiede. E Balotelli, con lo sguardo dritto, risponde: "Sicuramente non lo rifaranno". Lei insiste: "Gli ha inseguiti?", e lui replica secco: "Mi spiace, ma quello che ci vuole ci vuole". Ma è quando lei azzarda: "Quindi gli ha ‘menati’?" che arriva la risposta che dice tutto e niente: "Io? Nooo", accompagnata da una risata che lascia intendere molto di più delle parole pronunciate.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

La paternità della figlia e il fallimento ai mondiali e molto altro

Balotelli affronta anche alcuni capitoli complessi della sua vita, a partire dalla vicenda legata alla paternità della figlia Pia, avuta dalla relazione con Raffaella Fico. Alla domanda sulla scelta di richiedere il test del DNA, risponde con chiarezza: "Sì, lo rifarei. Non ci vedevamo da mesi: mi spiace per mia figlia ma che altro potevo fare?". Sul piano sportivo, torna a parlare del fallimento dell’Italia ai Mondiali del 2014, quando si trovò travolto dalle critiche: "Si gioca in undici. Tanti sono grandi e grossi ma si nascondono facilmente…", dice, lasciando intendere di aver pagato anche per colpe non sue. Non manca uno sguardo al presente, con un’ammissione lucida sulla sua attuale esperienza al Genoa: "Ringrazio i tifosi che mi vogliono bene, ma ho fatto una scelta sbagliata per il tipo di società". Poi, con una punta di distacco, riflette su ciò che verrà: "Giocherò due o tre anni prima di smettere. Sarà un trauma atletico, ma quello che ruota intorno al calcio non mi mancherà", spiegando che "Il calcio è un mondo finto". E tra momenti di autoanalisi e sarcasmo, non può mancare un accenno alla celebre esultanza agli Europei del 2012, quando mostrò i muscoli davanti al pubblico europeo. La sua risposta è lapidaria e divertita: "È stata una tamarrata!".

Il lato inedito di Balotelli e gli altri ospiti: da Lunetta Savino a Massimo Ferrero

"Belve" si conferma anche questa settimana un programma capace di andare oltre la superficie, e l’intervista a Balotelli è il perfetto esempio di quanto catturare l’attenzione del pubblico un’intervista che indaghi sugli episodi più oscuri della vita di un personaggio, come nel caso del razzismo subito dal giocatore ad opera di sedicenti tifosi. Tra ironia, spavalderia e un pizzico di provocazione, il calciatore mostra lati inediti di sé, tornando su episodi duri con quella leggerezza che di tanto in tanto gli vediamo sfoggiare, ma che non per questo lascia trasparire meno amarezza.

Accanto a lui, nel corso della puntata, ci saranno anche Lunetta Savino e Massimo Ferrero, due personalità molto diverse ma altrettanto capaci di accendere la conversazione e sorprendere il pubblico. Ad accompagnare la serata, come da tradizione, ci sarà Serena Brancale, che interpreterà una cover per il momento musicale, e non mancherà, come ogni settimana, la sigla di chiusura con i fuori onda, uno dei momenti più attesi dal pubblico di "Belve".

Potrebbe interessarti anche