Ci sarà anche Massimo Ferrero questa sera a Belve. Il produttore cinematografico e imprenditore italiano si racconterà a Francesca Fagnani, parlando della sua carriera, delle lunghe beghe giudiziarie e, ovviamente della sua vita privata. Classe 1951, è stato sposato per tre volte: la prima moglie è stata Paola, da cui ha avuto le figlie Vanessa e Michela; la seconda, invece, è l’ereditiera Laura Sini, madre di sua figlia Emma. La terza sposa è quella conosciuta da tutto come ‘Lady Ferrero’, ossia Manuela Ramunni dal quale ha avuto i figli Rocco Contento (nato nel 2013) e Oscar Ferrero (nato nel 2016): "Solo con Manuela sento la condivisione totale e mi sento in famiglia", rivelava l’imprenditore in un’intervista al settimanale Gente.

Chi è Manuela Ramunni, la terza moglie di Massimo Ferrero

Manuela Ramunni è la terza moglie di Massimo Ferrero, e madre del quarto e ultimogenito dell’imprenditore. Più giovane del marito di 24 anni, di Lady Ferrero non si conoscono molti dettagli, se non che è di origini toscane. I due sembra si siano conosciuti al matrimonio di Luca Argentero e Myriam Catania, presentati in quell’occasione da Simona Izzo. Da quel momento, il presidente della Sampdoria iniziò un corteggiamento serrato: "Massimo mi mise gli occhi addosso. Ma poi sono andata a ballare e credevo di averlo seminato. Pochi giorni dopo mi telefonò: ‘Ndo staii?’. Io ero in Maremma con mia madre: ‘Passamela, come se chiama, Silvana? A Silvà, te faccio nonna…’. Tutto il giorno così, per molti giorni. Per sfinimento mi ha conquistata", raccontava Ramunni al settimanale Gente.

Massimo Ferrero, la carriera il crac e l’arresto

Massimo Giovanni Mario Luca Ferrero, conosciuto nel mondo dello spettacolo anche con il soprannome Er viperetta, ha passato diversi guai con la giustizia durante la sua carriera di produttore cinematografico, imprenditore e presidente della Sampdoria. Nel dicembre del 2021, fu anche arrestato dalla guardia di finanza nell’ambito di un’inchiesta della procura di Paola (provincia di Cosenza) per reati societari e bancarotta fraudolenta per aver provocato il fallimento di quattro società: Ellemme, Blu cinematografica, Blu Line e Maestrale srl, operanti nel settore alberghiero, turistico e cinematografico.

Nel 2024, poi, la Procura di Paola ha chiesto l’archiviazione delle accuse nei confronti di Ferrero, della figlia Vanessa e del nipote Giorgio. Gli indagati, quindi, furono prosciolti perché "Dagli atti emerge che l’ipotesi di reato per cui si procede non può configurarsi", come riportava SportSky. L’inchiesta, infine, non riguardava la Sampdoria, società da cui si era dimesso come presidente in seguito all’arresto.

Massimo Ferrero, la lite a Belve con Francesca Fagnani

Massimo Ferrero era stato ospite a Belve già tre anni fa. Nel 2022, infatti, sbarcò nello studio della Fagnani ma l’intervista finì male, con uno scontro tra l’ex presidente della Sampdoria e la conduttrice. "Lei ha cambiato molte volte idea. Ha detto che ci vorrebbe uno come Salvini, poi ha sostenuto la Raggi, infine Berlusconi…", gli aveva chiesto Fagnani. Una domanda che ha causato la replica stizzita dell’intervistato: "Lei sta dicendo un po’ di caz*ate, non so se gliel’ha dette qualcuno ma io non ho mai cambiato idea…". Lo scontro, poi, continuò anche al termine dell’intervista. Ferrero, infatti, chiese a Francesca Fagnani di fare dei tagli in post-produzione all’intervista e, visto il riufuto della conduttrice, rifiutò di firmare la liberatoria.

