Belén incontra De Martino e Caroline Tronelli: attimi di imbarazzo. La provocazione della showgirl La showgirl argentina si sarebbe ritrovata nello stesso ristorante con l’ex marito e la sua nuova fiamma Caroline in Sardegna: cosa si sono detti

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

CONDIVIDI

Proprio come in una commedia: l’amore non va in vacanza. Archiviato il successo strepitoso dell’ultima stagione di Affari Tuoi, Stefano De Martino si sta godendo del meritato relax in Sardegna insieme alla sua nuova fiamma Caroline Tronelli e, proprio nel pieno della vacanza, si sarebbe imbattuto nell’ex moglie Belén Rodríguez, a sua volta reduce dagli impegni televisivi su Nove. La showgirl argentina avrebbe così incontrato la nuova fidanzata di De Martino in una situazione per certi versi di imbarazzo. Scopriamo cos’è successo e tutti i dettagli.

Stefano De Martino (con Caroline) incontra Belén Rodríguez

Nonostante ii buoni risultati raggiunti al timone di Only Fun – Comico Show dopo il ritorno in tv, Belén Rodríguez sembra non riuscire a trovare pace nella vita privata. Dal litigio con la sorella Cecilia alle presunte liti in un locale e a casa sua a Milano, infatti, la showgirl argentina si è ritrovata al centro di numerosissimi rumor. A lanciare una nuova indiscrezione, questa volta, è il settimanale Oggi. Nell’ultimo numero (in uscita domani giovedì 17 luglio) il magazine parla infatti di un clamoroso incontro avvenuto in Sardegna.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Stefano De Martino si sarebbe trovato in uno dei ristoranti più noti di Porto Cervo insieme alla sua nuova fiamma Caroline Tronelli (proprio oggi sono stati diffusi gli scatti che proverebbero il flirt, di cui si vociferava da più di un mese) e si sarebbe imbattuto nientemeno che in Belén Rodríguez. Come documentato dalle foto, il conduttore di Affari Tuoi sarebbe riuscito a superare il momento di imbarazzo tra l’ex moglie e la nuova fidanzata salutando Belén con un abbraccio caloroso, per poi tornare al tavolo dove era a cena con anche i genitori di Caroline. Prova superata? Quasi, dal momento che a fine serata Belén ha salutato De Martino con un bacio e lanciato un’occhiata gelida nei confronti di Caroline.

Chi è Caroline Tronelli, la nuova fiamma di De Martino

Nonostante le smentite da parte dei genitori di lei, tra Caroline Tronelli e Stefano De Martino sembra essere scoccata la scintilla. I rumor – come detto – si inseguivano da più di un mese: giovanissima (22 anni) lei, 35 anni lui, i due si sarebbero conosciuti tramite amici di famiglia. Il nome della ragazza è stato associato anche a quello di Maria De Filippi, dal momento che potrebbe trattarsi dell’ex compagna del figlio Gabriele, adottato con Maurizio Costanzo nel 2010.

Guida TV

La Omicidi Rai Premium 23:15

Potrebbe interessarti anche