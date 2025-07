Caterina Balivo si mette in mezzo tra Belen e Cecilia: l’appello alle sorelle Rodriguez (che sono ai ferri corti) La conduttrice de La Volta Buona si improvvisa ambasciatrice di pace per provare a riavvicinare le due sorelle in lite da mesi: cosa ha fatto

Caterina Balivo ambasciatrice di pace. La conduttrice de La Volta Buona è intervenuta sul suo profilo Instagram sulla spinosa questione della lite che separa, ormai da mesi, le due ex inseparabili sorelle Belen e Cecilia Rodriguez. Come è ormai di dominio pubblico, la showgirl argentina e la ex gieffina sono ai ferri corti da prima di Pasqua e, al netto di dichiarazioni di Belen che hanno provato a gettare acqua sul fuoco, tra le due ancora è il gelo.

E pensare che Belen e Chechu sono state per anni inseparabili, basti ricordare le lacrime di commozione della Rodriguez il pomeriggio in cui la sorellina si è sposata con Ignazio Moser in un magnifico resort immerso nella campagna toscana. Lacrime di gioia che ora, con molta probabilità non verranno invece dedicate alla prima figlia di Cecilia che sta per nascere.

Caterina Balivo: l’appello alla pace tra Belen e Cecilia Rodriguez

A meno che, non si riesca a far fare pace alle due sorelle prima del lieto evento. Al momento l’ipotesi sembra piuttosto improbabile, ma a provare a mettere una buona parola per riavvicinare Belen e Cecilia ci prova anche Caterina Balivo.

La conduttrice de La Volta Buona si è scattata un selfie in cui indossava una casacca bianca, un paio di shorts dello stesso colore e una cintura di cuoio sottile a stringere in vita la casacca. Un outfit firmato dal brand formato da Belen, Cecilia e Jeremias Rodriguez. Postando questo scatto su Instagram Caterina Balivo ha commentato: "Brave Belen e Cecilia, ora però fate pace", completando il messaggio con un cuoricino. Veramente poche parole, ma che contengono un appello sentito e soprattutto un grande augurio.

Come detto, la missione di pace di Caterina Balivo, la realizzazione del suo appello, al momento appare davvero improbabile. Le due sorelle sembrano infatti sempre più lontane. Mentre Belen si sta godendo qualche giorno di mare, sole, relax con la sua piccola Luna Mari a Porto Cervo, in Sardegna, per Chechu questa estate 2025 è una stagione di gioia ma soprattutto di attesa per l’arrivo della prima figlia, Clara Isabel, la cui nascita è attesa tra un paio di mesi.

Sarebbe veramente triste se le due sorelle non riuscissero ad appianare le loro divergenze prima di quell’evento atteso da tutta la famiglia. O forse, chissà, potrebbe riuscire proprio la nascita di Clara Isabel a fare quel miracolo che nessuno ancora è stato capace di fare, riavvicinando le due sorelle in lite? La speranza rimane.

