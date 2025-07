Belen prova a riavvicinarsi a Cecilia, ma lei la gela: "Accaduti fatti gravissimi" Neanche il compleanno della secondogenita di Belen sembra aver riunito le sorelle, e nuove voci sembrano lasciar trasparire una rottura epocale, ma un video riaccende le speranze.

La crisi tra Belén e Cecilia Rodríguez non sarebbe affatto rientrata, anzi. Secondo quanto riportato da Gabriele Parpiglia, che fin dall’inizio ha seguito da vicino la vicenda, la situazione tra le due sorelle resta tesa e irrisolta. Nella sua ultima newsletter, il giornalista ha raccontato che Belén avrebbe provato più volte ad avvicinarsi alla sorella minore, ma senza ottenere nessun risultato: "Ha trovato un muro ancora invalicabile", ha scritto senza mezzi termini, facendo intendere che le distanze tra le due non si sono affatto accorciate, nemmeno con l’arrivo del quarto compleanno di Luna Marì.

Belen e Cecilia Rodriguez: una frattura più profonda del previsto

Parpiglia ha parlato anche di tentativi andati completamente a vuoto, con Cecilia ferma sulla sua posizione: "Le sorelle Rodríguez restano distanti. E i fatti accaduti sono gravissimi". Un atteggiamento che avrebbe deluso profondamente Belén, che, secondo fonti vicine alla showgirl, si sarebbe aspettata almeno un piccolo segnale in occasione del compleanno della figlia. E invece, almeno fino a pochi giorni fa, tutto lasciava pensare che il gelo fosse totale. Nessun messaggio pubblico o foto insieme.

Il video che nessuno si aspettava e l’indizio del pancione

Eppure, proprio quando la situazione sembrava completamente bloccata, Cecilia ha pubblicato qualcosa che ha sorpreso tutti. Il 12 luglio, giorno del compleanno di Luna Marì, ha condiviso prima una foto della bimba appena nata, poi un video molto più recente, in cui si vede la piccola accarezzare il pancione già evidente della zia. Un gesto tenero, che sembrerebbe indicare che le due sorelle si siano riviste in tempi recenti, e che, almeno per un momento, abbiano messo da parte le tensioni.

Un segnale che apre ulteriori domande

La pubblicazione di quel contenuto ha immediatamente sollevato nuove domande. Se davvero Cecilia fosse così lontana da Belén, come raccontato da Parpiglia, perché avrebbe scelto proprio quel momento per fare gli auguri alla nipote? Perché condividere pubblicamente un momento così intimo? Qualcosa non torna del tutto, o forse le cose stanno cambiando più lentamente di quanto si possa percepire dall’esterno. Al momento, nessuna delle due ha rilasciato ulteriori dichiarazioni. Ma il contrasto tra le parole di Parpiglia e le immagini condivise da Cecilia è evidente. Forse la frattura non è ancora sanata, o forse le fonti dell’esperto di gossip si sbagliano. Ma quel video potrebbe essere il primo vero indizio che qualcosa, piano piano, si stia muovendo. L’ultima chiamata sarà sicuramente la nascita della figlia di Cecilia, un evento a cui sicuramente, la sorella maggiore non potrebbe mai mancare, e che finalmente chiarirà qualsiasi dubbio.

