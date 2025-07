Belen, la Rai celebra il ‘matrimonio’ a Ballando con le stelle. I retroscena dell’accordo Nella prossima stagione la showgirl approderà in Rai con un nuovo progetto e chissà che questo non possa portarla anche a ‘fare un salto’ nel noto dance show.

Il cast della nuova edizione di Ballando con le stelle è attualmente in fase di definizione e tra le tante ipotesi delle ultime settimane ritroviamo anche il nome della bella e talentuosa Belen Rodriguez. Nella prossima stagione televisiva la showgirl argentina condurrà un programma su RaiRadio2, e gli accordi pare siano già stati completamente definiti. Ma ovviamente non finisce qui perché, secondo le ultime indiscrezioni, questo ‘matrimonio’ tra la conduttrice e la rete ammiraglia potrebbe essere celebrato in maniera plateale in uno dei programmi più amati della prima serata di Rai1: Ballando con le stelle. Scopriamo di più.

Belen Rodriguez a Ballando con le stelle? L’indiscrezione

Da quanto emerge dalle recenti indiscrezioni del giornalista Gabriele Parpiglia, oltre a condurre un programma su RaiRadio2, nella prossima stagione televisiva Belen Rodriguez potrebbe approdare anche a Ballando con le stelle. Al momento non vi sono certezze sulla sua partecipazione, e nemmeno se questa avverrà come ballerina per una notte oppure come concorrente ufficiale dello show. Da quanto rivelato da Parpiglia, tutto dipenderebbe dal cachet richiesto. "Giocherà e conterà molto la richiesta del cachet, esteso alla partecipazione come concorrente o limitato a quella di ballerina per una notte", ha riportato il giornalista nella sua newsletter.

Per avere certezza sulla presenza o meno di Belen Rodriguez a Ballando con le stelle dovremo dunque attendere ancora un po’. Per il momento possiamo già dire che, se le ultime indiscrezioni dovessero trasformarsi in realtà, Belen si ritroverebbe per una o più puntate (a seconda della natura della sua partecipazione a Ballando) a sfidare Tu Si Que Vales, il programma del sabato sera di Canale 5 di cui Belen è stata per lungo tempo conduttrice.

Ballando con le stelle, la lunga lista dei papabili concorrenti

Oltre a Belen Rodriguez, la lista dei papabili concorrenti di Ballando con le stelle 2025 ipotizzati nelle ultime settimane è particolarmente lunga. Tra questi ritroviamo, ad esempio, Benedetta Parodi e il marito Fabio Canessa, che potrebbero approdare come concorrenti della nuova edizione dopo essere già stati in pista come ballerini per una notte. A loro si aggiunge poi il nome dell’ex velina Maddalena Corvaglia, del cantante Bobby Solo, dell’atleta Mattia Furlani e dell’ex proprietario della squadra di calcio della Sampdoria Massimo Ferrero.

Ma le voci di corridoio non finiscono qui, e nella lista dei papabili concorrenti della prossima edizione di Ballando troviamo anche il cantautore napoletano Sal Da Vinci, l’iconico Claudio Cecchetto con il figlio Jody, la conduttrice di Unomattina Estate Carolina Rey e la cantante e attrice Chiara Iezzi. Chi tra loro diventerà concorrente ufficiale di Ballando con le stelle? Staremo a vedere.

