De Martino ‘farfallone’, parla il sessuologo: “Amore all you can eat, se non gli è bastata Belen…”, cos’è la sindrome Buffet Un noto settimanale ha intervistato un esperto di relazioni amorose, per capire cosa si nasconde dietro l'attività sentimentale 'estrema' del conduttore Rai. Ecco i dettagli.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

CONDIVIDI

Negli ultimi tempi, Stefano De Martino è stato avvistato con una quantità di donne da fare invidia al mondo intero. Dall’ex Emma Marrone a Gilda Ambrosio, passando per l’influencer Angela Nasti. Per non parlare dei ‘cuori infranti’ dal conduttore Rai, su tutti quello di Belen. E insomma adesso, grazie a una recente intervista pubblicata dal settimanale Gente, potremmo avere più chiare le motivazioni del comportamento da ‘latin lover’ di De Martino. A parlare è un esperto sessuologo, che in sostanza ha diagnosticato per l’ex ballerino di Amici una specie di sindrome ‘All you can eat’. Ma vediamo meglio tutti i dettaglio qui sotto.

Stefano De Martino, le parole del sessuologo e la sindrome da ‘buffet’

Intervistato dal settimanale Gente, il sessuologo Matteo Merigo si è scatenato. Regalando a Stefano De Martino un’accurata diagnosi (ovviamente non richiesta). Quello del conduttore, ha detto Merigo, "è più un ‘all you can eat’ sentimentale. E questo comportamento può nascere da diverse motivazioni: esiste la componente del piacere, ma spesso si tratta semplicemente della gestione del vuoto emotivo. La sessualità dispersiva, infatti, funziona come regolatore emotivo perché si colmano momenti di solitudine con il sesso che resta sempre una distrazione efficace, anche se temporanea".

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

E ancora: "Può esserci anche la paura di un’intimità stabile. Tipo: ‘Mi godo queste situazioni finché durano’, ma in realtà è perché non si vuole entrare in quell’intimità dove si scoprono le proprie vulnerabilità. Poi c’è l’aspetto identitario: attraverso il desiderio degli altri si conferma la propria immagine. Chi glielo fa fare, del resto, di entrare in una relazione stabile quando era sposato con Belen, una delle donne più belle d’Italia con cui ha anche avuto un figlio? Se non gli è bastato ci sarà stato un motivo".

Il segreto del fascino di De Martino

A quanto pare, ha poi proseguito il sessuologo Matteo Merigo, esiste una spiegazione chiara anche per il meccanismo che porta molte ragazze a cerca il latin lover De Martino. "Per molte diventa un’occasione per aumentare i follower", dice l’esperto. "Scatto una foto con il personaggio famoso e aumento la mia visibilità. È un po’ come gli achievement dei videogame: ci sono diversi livelli da sbloccare. È la società narcisistica in cui viviamo, quella che si accontenta ormai anche del solito ‘quarto d’ora di celebrità’ di Andy Warhol".

C’è tuttavia un rischio. Cioè che il comportamento da rubacuori diventi, a lungo andare, quasi patologico. "Esiste la ‘sindrome di Don Giovanni’, parallelo maschile della ninfomania", dice infatti il sessuologo. "Ma cerchiamo di non patologizzare tutto. Qui parliamo di modalità seduttiva che può nascere dal voler colmare un vuoto o dal dirsi semplicemente ‘mi sto godendo la vita’. Il problema nasce quando diventa ricerca ossessiva di perfezione".

Ecco dunque, in conclusione, i consigli dell’esperto Merigo indirizzati direttamente a Stefano De Martino: "Patti chiari e amicizia lunga. Verbalizzare le cose prima che nascano fraintendimenti/tragedie. Lui ha 35 anni, è nel momento del suo massimo successo, tra un po’ condurrà perfino Sanremo. E le ragazze gli cadono ai piedi. Lo capisco. Ma deve trovare complici che accettino questa parte, e queste influencer sembrano accettarla. Una come Belen no".

Potrebbe interessarti anche