Belen Rodriguez ha un nuovo amore? Avvistata con Andrea Foriglio

Belen Rodriguez potrebbe aver ritrovato l’amore. La showgirl argentina, da giorni in vacanza in Sardegna con i figli e alcune amiche, è stata infatti avvistata in dolce compagnia. A lanciare l’indiscrezione è stata l’influencer Deianira Marzano, che ha condiviso alcune immagini ricevute da una follower: protagonisti, proprio Belen e Andrea Foriglio, ex volto di Uomini e Donne.

Belen Rodriguez e Andrea Foriglio avvistati insieme al mare

Secondo le segnalazioni, i due sarebbero stati visti al mare insieme, complici e affiatati. In particolare, gli scatti li mostrano mentre giocano in acqua, sorridono e si divertono a tirarsi la palla. Un atteggiamento che lascia poco spazio ai dubbi e che alimenta le voci su una possibile nuova frequentazione estiva. L’ultima conquista che le era stata affibbiata dagli esperti di gossip era il cantante Olly, ultimo vincitore del Festival di Sanremo.

Belen, del resto, aveva annunciato che questa sarebbe stata una vacanza per sé stessa e per i suoi figli, Santiago e Luna Marì, lontano dal clamore mediatico e dedicata alla serenità. E così è stato. Tra spiagge da sogno, gite in barca, momenti di relax e tenerezze materne, la Rodriguez sta documentando il suo soggiorno sui social con una serie di scatti che mostrano il suo lato più autentico e familiare.

Non è mancato nemmeno un momento di ritrovata armonia con l’ex compagno Antonino Spinalbese, padre della piccola Luna Marì, che avrebbe preso parte ai festeggiamenti per il compleanno della bambina proprio in Sardegna.

Nel frattempo, anche l’ex marito Stefano De Martino sarebbe al centro del gossip: secondo alcune riviste, avrebbe voltato pagina e ritrovato l’amore con Caroline Tronelli con servizi sulle copertine e storie social. Staremo a vedere se anche l’estate di Belen Rodriguez sta per scaldarsi improvvisamente con un ritorno sulle pagine del gossip.

Andrea Foriglio, l’osteopata dei vip con un passato a Uomini e Donne

Andrea Foriglio era stato legato sentimentalmente a Guendalina Canessa, ex concorrente del Grande Fratello. La relazione tra l’osteopata romano e la vippona sembrava iniziata con entusiasmo dopo una vacanza a Sharm El Sheik, ma alcune mosse social e nuove segnalazioni lasciano intendere che la storia sia naufragata rapidamente, con la malignità degli esperti di gossip che sottolineavano come entrambi abbiano cercato risonanza mediatica.

Andrea Foriglio è diventato popolare grazie al programma di Maria De Filippi, dove ha partecipato come corteggiatore nella stagione 2022/2023. Fu una presenza costante nel trono di Nicole Santinelli, che però alla fine gli preferì Carlo Alberto Mancini. Il suo fascino e il suo profilo da osteopata romano lo resero comunque uno dei volti più chiacchierati dell’edizione, con molti fan che lo hanno continuato a seguire. Ha abbandonato il piccolo schermo, dedicandosi esclusivamente alla sua attività professionale.

