Per chi pensava che Belen Rodriguez si stesse prendendo una lunga pausa dal caos sentimentale degli ultimi anni (o dalle voci di crisi con la sorella), forse dovrà cambiare idea. Negli ultimi giorni, il suo nome è tornato al centro del gossip per un avvicinamento che sembrerebbe essere molto più di una semplice amicizia. E come sempre quando si parla di lei, il mistero si infittisce.

Belen Rodriguez in dolce compagnia con l’ex di Elena Barolo

Tutto sarebbe cominciato in Sardegna, dove Belen ha trascorso qualche giorno tra amici, relax e serate nei locali più esclusivi della Costa Smeralda. È lì che, secondo Gabriele Parpiglia, la showgirl si sarebbe riavvicinata ad Alessandro Martorana, stilista affermato ed ex compagno storico di Elena Barolo. I due sarebbero stati visti prima a cena nel lussuoso Cala di Volpe, poi al Sanctuary, sempre a Porto Cervo, dove pare abbiano passato tutta la serata insieme, sempre vicini, e apparentemente complici. Nessuno scatto, si tratta solo di una testimonianza di chi li avrebbe visti "incollati per tutta la sera", riferisce l’esperto di gossip.

Il bracciale misterioso e il legame con Alessandro Martorana

Ad alimentare ulteriormente i sospetti ci ha pensato un bracciale. Non un gioiello qualsiasi, ma un modello disegnato proprio da Martorana e prodotto in un’unica oreficeria di Perugia, realizzato su misura. Secondo chi è ben informato, esistono solo due esemplari identici: uno indossato da un principe arabo, l’altro regalato proprio a Belen. E lei lo ha già sfoggiato sui social, lasciando intuire che dietro quel gesto ci sia qualcosa di più personale. Il bracciale fa tre giri attorno al polso ed è tempestato di brillanti. Difficile non ricondurlo all’iconico modello dello stilista. Come se non bastasse, pare che tra i due ci sia già l’idea di organizzare una vacanza insieme in Turchia. Il che farebbe pensare già a qualcosa di più serio, e magari che Belen e Martorana si starebbero frequentando da un po’, anche se con grande discrezione.

L’incrocio con Barolo e Antonino Spinalbese

A rendere il tutto ancora più interessante è il fatto che Martorana sia l’ex fidanzato di Elena Barolo, che recentemente si è fatta notare per un presunto avvicinamento ad Antonino Spinalbese, ex di Belen e padre della piccola Luna Marì, secondogenita della conduttrice. Il risultato? Un intreccio sentimentale quasi surreale, in cui le relazioni passate e presenti si rincorrono tra ex che si incrociano e tensioni sottili mai davvero sopite. Non è un mistero che tra Belen e Barolo non scorra buon sangue, e questo nuovo flirt potrebbe inasprire ulteriormente i rapporti. Classe 1974, torinese con origini siciliane, Alessandro Martorana ha cominciato nel settore meccanico, ma ha fatto fortuna nella moda. Dopo aver aperto la sua prima sartoria a 29 anni, il vero salto di qualità è arrivato con l’incontro con Lapo Elkann. Oggi è uno degli stilisti più richiesti d’Italia, ha una sartoria in Toscana con 32 dipendenti e veste da anni calciatori, imprenditori e personaggi noti, e il suo nome è diventato sinonimo di eleganza su misura.

