Belen a Brescia da Elio, il chiarimento: "Ama i suoi figli, ma le serve riposo" Dopo aver rivelato il presunto trasferimento di Belen nella città lombarda, Deianira Marzano è tornata sull’argomento per fare una precisazione.

Per Belen Rodriguez non è certo un buon periodo, e questo è ormai più che assodato. Dopo l’indiscrezione rivelata dall’esperta di gossip Deianira Marzano, secondo la quale la showgirl si sarebbe trasferita a Brescia con il fidanzato Elio Lorenzoni già da un po’, la stessa ha voluto tornare sull’argomento per fare alcune precisazioni. Ecco cosa ha rivelato.

Belen a Brescia con il fidanzato, figli con i padri

Secondo l’indiscrezione rivelata da Deianira Marzano, Belen Rodriguez si sarebbe trasferita già da circa un mese a Brescia, lasciando dunque Milano. La showgirl sarebbe infatti andata dal nuovo fidanzato Elio Lorenzoni lasciando i figli Santiago e Luna Marì con i rispettivi padri, ovvero Stefano De Martino e Antonino Spinalbese.

Le motivazioni di questo trasferimento sarebbero molto chiare: per Belen è un periodo molto complicato che le ha causato profondi problemi anche a livello morale e fisico. La showgirl necessita dunque di un periodo di riposo, lontano dalla frenesia della sua vita quotidiana e dal mondo dello spettacolo. Un’esigenza evidenziata anche dalle sue pochissime apparizioni anche sui social, dove fino a qualche tempo fa era invece molto presente.

La scelta di partire da sola senza i figli ha però suscitato alcune critiche, ed è per questo che Deianira Marzano, dopo aver rivelato ai suoi follower l’indiscrezione, ha poi voluto fare una doverosa precisazione sull’argomento.

Deianira Marzano chiarisce: "Belen ama i suoi figli"

Il trasferimento di Belen per ora non è stato confermato dai diretti interessati, anche se l’ipotesi è stata avvalorata anche da alcune fonti bresciane. Ad ogni modo, la stessa Deianira Marzano, a seguito di alcune critiche verso la scelta di Belen di vivere per un po’ lontana dai figli, ha voluto precisare la situazione. "Vorrei che fosse chiara una cosa, Belen ama i suoi figli infinitamente, ha solo necessità di riposo come nella vita tutti noi ne abbiamo avuto in un periodo pesante – ha scritto la Marzano in una Instagram story – Io ho solo narrato le vicissitudini e mai dato un parer personale. Tornerà presto dalla sua famiglia, appena starà bene!".

Una precisazione con la quale l’esperta di gossip ha voluto sottolineare come Belen non sia affatto una madre snaturata che abbandona i suoi figli, ma semplicemente una persona che sta passando un periodo buio e che necessita di aiuto e comprensione. Senza contare che i suoi figli rimangono ad ogni modo accanto ai loro padri e alla numerosa famiglia di Belen, dunque non sono certo abbandonati a loro stessi.

