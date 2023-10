Belén Rodríguez si trasferisce a Brescia senza i figli dal nuovo fidanzato: l’indiscrezione La showgirl argentina si sarebbe rifugiata da Elio Lorenzoni in questo periodo buio: Luna e Santiago coi padri, la segnalazione rilanciata da Deianira Marzano

Continua il periodo complicato di Belén Rodríguez, di cui si hanno sempre meno notizie e ora si stanno perdendo anche le tracce. Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, la showgirl argentina avrebbe lasciato Milano; per uscire da questo momento buio dopo la rottura con Stefano De Martino e l’addio a Mediaset, l’ex conduttrice de Le Iene si sarebbe trasferita da Elio Lorenzoni a Brescia, senza i figli Santiago e Luna Marí, rimasti coi rispettivi padri. Belén appare sempre più sporadicamente sui social e – stando a una segnalazione rilanciata da Deianira Marzano – avrebbe deciso di prendersi del tempo con il nuovo fidanzato. Scopriamo cosa sta succedendo.

Belén Rodríguez lascia i figli a Milano e va da Elio

Come riportato dalla segnalazione rilanciata da Deianira Marzano sul suo profilo Instagram, Belén Rodríguez avrebbe lasciato Milano e si sarebbe trasferita a Brescia dal suo nuovo fidanzato Elio Lorenzoni già da un mese: "Belén da un mesetto si è trasferita a Brescia, vive con il nuovo fidanzato lì, ma da sola".

La showgirl argentina avrebbe infatti lasciato i figli Santago e Luna Marí a Milano, con i rispettivi padri Stefano De Martino e Antonino Spinalbese. I due – racconta il messaggio pubblicato dall’esperta di gossip tra le sue storie Instagram – accompagnerebbero i piccoli a vedere la madre a Brescia ogni settimana: "Ogni domenica (lo fanno già da 2/3 settimane) i Rodríguez portano i bimbi dalla madre e spesso vanno anche i fratelli di Belén (soprattutto Cecilia e Ignazio). Insomma fanno le domeniche in famiglia ma a casa di Elio".

Già da tempo Belén Rodríguez sta attraversando un periodo complicato, come suggerito dalla sua scarsa presenza sui social. Il momento difficile – confermato anche dall’ex Fabrizio Corona a Domenica In e da Alessandro Cattelan a Stasera c’è Cattelan, dove la showgirl era attesa per un’ospitata – ha dunque coinvolto la famiglia, la madre Veronica e la sorella Cecilia, oltre a De Martino e Spinalbese, pronta ad aiutarla. Il ritorno in tv dell’ex conduttrice de Le Iene (forse in Rai) continua dunque a essere rimandato a causa di questo periodo buio. Soprattutto per quanto riguarda il "trasloco" a Brescia, naturalmente, si tratta solo di rumor, che la stessa Deianira Marzano, nel riportare la segnalazione, non ha smentito né confermato, limitandosi a farle gli auguri di pronta guarigione: "Belén tornerà più forte di prima", ha aggiunto l’esperta di gossip.

