Isola dei Famosi, lite furiosa per un ‘bisognino’ fuori posto: “Ci è finita dentro col piede”, cosa è successo Un'indiscrezione social punta il dito contro uno dei naufraghi. Si sarebbe 'liberato' contravvenendo alle regole. E il tutto a discapito di una concorrente. Ecco i dettagli.

Tira un’aria pesantissima a L’Isola dei Famosi. A farlo presente, negli ultimi minuti, è stata un’indiscrezione-bomba condivisa da una nota esperta di gossip online. Via social, la ‘gola profonda’ in questione ha parlato di un gesto indicibile, che avrebbe messo in difficoltà una naufraga e scatenato l’ira della stessa nei confronti del colpevole. E se le voci si confermassero vere, nelle prossime ore, non si potrebbero escludere provvedimenti severissimi. Ecco di seguito tutti i dettagli della storia e gli ultimi aggiornamenti.

Isola dei Famosi, l’indiscrezione sul gesto choc di un naufrago

Se fosse vero quanto emerso sui social, in questi minuti, potremmo assistere a breve alla resa dei conti tra due naufraghi in gioco a L’Isola dei Famosi. A raccontare il fattaccio è stata Deianira Marzano, nota esperta del settore che, come al solito, non ha fatto altro che riportare una segnalazione, pervenuta da un non meglio definito utente Instagram. All’interno delle sue storie, la Marzano ha quindi pubblicato parole di fuoco, che riguarderebbero una dinamica al momento non chiarissima. Ma potenzialmente davvero esplosiva.

"Pare che all’isola dei Famosi", scrive l’autore (o autrice) della soffiata social, "è scoppiata una lite furibonda: uno dei naufraghi ha fatto la ca**a fuori dalla zona stabilita. E un’altra concorrente ci è finita dentro col piede! Ovviamente adesso stanno cercando di calmare le acque, ma l’inciviltà è alle stelle. Altro che spirito di adattamento, qui manca proprio il rispetto!".

Insomma, uno dei concorrenti avrebbe chiaramente violato il regolamento. Macchiandosi per giunta di un comportamento riprovevole, che non dovrebbe manifestarsi mai, tantomeno in un programma tv. Ma lo scoop riportato dalla Marzano non finisce certo qui. Dato che a seguire, sempre nelle stories dell’esperta, sarebbero emersi i nomi dei due protagonisti della lite.

Il coinvolgimento (possibile) di Teresanna e Adinolfi

Stando alla ricostruzione riportata da Deianira Marzano, i due naufraghi coinvolti sarebbero Mario Adinolfi e Teresanna Pugliese. "Scommetto che l’ha pestata Teresanna", ha infatti commentato un utente, replicando su Instagram alla prima storia della Marzano. E la stessa esperta, a stretto giro di posta, ha messo un punto alla questione rivelando il nome del concorrente reo di aver violato le regole: "Si e pare fosse di Adinolfi".

Ci preme tuttavia sottolineare che al momento, come accade spesso in queste situazioni, non abbiamo altre conferme in merito alla vicenda. Quindi non è detto che i due naufraghi coinvolti siano quelli citati qui sopra. Né che i fatti si siano svolti (sul serio) come descritto dall’utente anonimo social. Possiamo solo immaginare che qualcosa di grave debba essere successo. E vi aggiorneremo con ulteriori dettagli non appena emergeranno.

