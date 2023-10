Paura per Belen: avvistata in una clinica a Padova, mistero sulla salute della showgirl Preoccupano le condizioni di salute della conduttrice. A pochi giorni dalla notizia dei suoi problemi di salute, e dall'improvviso dimagrimento, viene avvistata in una clinica privata

Cosa è successo Belen Rodriguez? Da settimane il pubblico si chiede che fine abbia fatto. Dopo essere sparita a pochi giorni dal suo compleanno, iniziando un lungo silenzio social, interrotto solo da qualche scatto che lasciava pochi indizi su dove si trovasse e cosa facesse, i fan avevano cominciato seriamente ad interrogarsi su cosa fosse successo. Alcune indiscrezioni vorrebbero Belen ormai trasferita a Brescia per stare più vicina e convivere con il suo attuale compagno Elio Lorenzoni, lasciando per un po’ i figli ai nonni e ai papà. Poi è arrivata però la notizia che ha fatto preoccupare tutti i suoi follower.

Belen avvistata in clinica a Padova: cosa succede

Nei giorni scorsi la showgirl è stata infatti avvistata in una nota clinica privata a Padova. Quando vari giornalisti hanno provato a contattare la clinica, non hanno ricevuto ulteriori informazioni, il personale non ha né confermato né smentito la notizia, limitandosi a dire: "Non parliamo, non diamo informazioni sui pazienti". Il giallo quindi si infittisce sempre di più, ma cosa sappiamo al momento? Non si tratta della prima volta che la conduttrice fa visita a quella clinica, nel dicembre del 2021 infatti era già stata alla Clinica Ostetrica e Ginecologica dell’Azienda ospedaliera universitaria per partorire la sua secondogenita Luna Marì. Mentre nell’agosto del 2022 era stata vista pranzare in un locale vicino Il Salone, cioè il Palazzo della Regione. In merito al suo atteggiamento più schivo si era espresso anche l’ex Fabrizio Corona, sostenendo che la modella stesse affrontando un periodo difficile, definendola "Molto fragile" e aggiungendo che "In questo momento non sta bene".

Le condizioni di salute

A preoccupare in particolar modo è il fatto che stavolta l’avvistamento nella clinica avvenga dolo le recenti notizie sul suo stato di salute, non esattamente entusiasmanti, che le avrebbero anche impedito di partecipare come ospite al late show di Cattelan. Inizialmente la presentatrice non era stata infatti presa tanto sul serio, dato che dopo la notizia della sua assenza nel programma era stata pubblicata dalla stessa una foto in cui sembrava star bevendo un drink in un locale. Inoltre già da diverso tempo i fan avevano notato un veloce dimagrimento della showgirl, che era stato attribuito allo stress per la separazione dal compagno. Ma se così non fosse? Ora anche i più scettici si dovranno ricredere a riguardo. Sembra tra l’altro che Belen sia stanca sulle dicerie sul suo conto, tanto che sui social aveva pubblicato una frecciatina verso le malelingue, riprendendo una frase dell’attore Elio Germano: "Bisognerebbe fare teatro nelle scuole, perché l’esercizio di mettersi nei panni degli altri può far diventare una società migliore".

