Belen Rodriguez, il video mentre discute fuori da un locale è virale: cosa succede Sebbene si sia parlato di 'aggressione', fonti vicine alla showgirl hanno smentito: "Non c'è niente da dire. Non c'è stata una rissa. È il nome che fa gioco".

È diventato virale in queste ore un video in cui si intravede Belen Rodriguez discutere con delle persone fuori da un locale di Milano. A pubblicare la clip è stata l’esperta di gossip Deianira Marzano, in seguito a una segnalazione di un suo follower che diceva: "Ieri sera Belen ha aggredito tre ragazze davanti a un noto ristorante". A queste parole, poi, hanno fatto seguito le immagini in cui si vede e si sente la conduttrice rispondere a tono a una ragazza: "Non insultare! La prossima volta ci pensi due volte a insultare così".

A dispetto di quanto dichiarato dall’utente informatore di Marzano, nel video non si vede niente di equiparabile a una aggressione, ma una semplice risposta piccata a (forse) qualche provocazione ricevuta. Cosa sia successo nei dettagli e realmente non è chiaro, dato che per ora le uniche immagini in rete sono quelle fornite dall’esperta di gossip su Instagram e Belen Rodriguez non è ancora intervenuta sull’argomento. A ridimensionare il tutto, però, ci hanno pensato fonti vicine alla showgirl argentina.

Belen Rodriguez coinvolta in una discussione: "Non c’è niente da dire"

Nonostante l’informatore di Deianira Marzano abbia parlato di un’aggressione da parte di Belen Rodriguez ai danni di ben tre ragazze fuori da un locale milanese, nel video postato dall’esperta di gossip, e ora virale in rete, non c’è traccia di tutto questo. Nelle immagini c’è solo una frase della conduttrice di Only Fun, in cui probabilmente risponde piccata a una provocazione. A riprova del fatto che non sia successo nulla di grave, anche la testimonianza di fonti vicine alla showgirl, che hanno ridimensionato nettamente l’accaduto. Raggiunte da FanPage, queste fonti, hanno smentito categoricamente si sia trattato di un’aggressione: "Non c’è niente da dire. Non c’è stata una rissa. È solo il nome che fa notizia, ma non c’è nulla. È il nome che fa gioco". Insomma, pare non sia successo niente di che oltra a una banalissima discussione durata forse pochi minuti e fatta solo di un botta e risposta, ma quando c’è il nome di Belen di mezzo, tutto fa notizia.

