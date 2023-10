Ballando con le stelle, show dei Pooh e primi eliminati: chi rischia grosso Stasera, alle 20:35 su Rai1, secondo appuntamento della stagione con il dance show condotto da Milly Carlucci. Nella veste di “ballerini per una notte” arriveranno i Pooh.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

È tutto pronto per la seconda puntata di "Ballando con le Stelle", in onda questa sera, sabato 28 ottobre, alle 20:35 su Rai 1. Dopo il grandissimo successo della prima serata, il dance show condotto da Milly Carlucci è pronto a regalare un’altra scorpacciata di grandi emozioni e imperdibili esibizioni. Dodici le coppie in gara, che come sempre saranno sottoposte al severissimo esame della giuria composta da Carolyn Smith, Fabio Canino, Guillermo Mariotto, Ivan Zazzaroni e Selvaggia Lucarelli. A rischio eliminazione, al momento, ci sono i vip Rosanna Lambertucci e Antonio Caprarica. Mentre i "ballerini per una notte" di questa sera saranno i mitici Pooh. Vediamo di seguito tutte le anticipazioni.

Ballando con le Stelle, anticipazioni della seconda puntata

Ci siamo. "Ballando con le Stelle" è pronto a tornare questa sera, alle 20:35 su Rai 1, con la seconda puntata di questa diciottesima stagione. Anche in questo episodio i dodici vip in gara, affiancati da altrettanti ballerini professionisti, dovranno conquistare l’approvazione della severissima giuria capitanata da Carolyn Smith. Davanti agli occhi dei giurati Fabio Canino, Ivan Zazzaroni, Guillermo Mariotto e Selvaggia Lucarelli sfileranno nuovissime coreografie, ancora più elaborate e complesse.

Alla giuria popolare, composta da Rossella Erra, Simone Di Pasquale e Sara Di Vaira, spetterà invece il compito di ribaltare (eventualmente) le decisioni dei giurati, premiando alcuni tra i concorrenti penalizzati. Al momento nessuno dei dodici vip in gara è ancora stato eliminato, ma si profila il primo spareggio tra le coppie a rischio Rosanna Lambertucci-Simone Casula e Antonio Caprarica-Maria Ermachkova. Il giudizio finale, comunque, spetterà al pubblico da casa, chiamato a votare sui social o attraverso i profili ufficiali di "Ballando". E come sempre agli eliminati sarà data la possibilità di rientrare in gara tra qualche settimana, ammesso che dimostrino ai giudici di essersi impegnati a dovere.

I "ballerini per una notte" di stasera: i Pooh danzano (e cantano)

Nella puntata di stasera i "ballerini per una notte" saranno i Pooh, una delle band più amate e prolifiche nella storia della musica italiana. Dopo il grandissimo successo del loro ultimo tour, Roby Facchinetti, Red Canzian, Dodi Battaglia, e Riccardo Fogli si esibiranno davanti al pubblico di Rai 1 in un medley dei loro brani "Canterò per te", "Chi fermerà la musica" e "Pensiero". Sarà una performance inedita e davvero da non perdere.

Quando e dove vedere la puntata

La seconda puntata della diciottesima edizione di "Ballando con le Stelle" andrà in onda questa sera, sabato 28 ottobre 2023, a partire dalle ore 20:35 su Rai1. L’episodio sarà inoltre visibile on demand e in diretta streaming sulla piattaforma di RaiPlay.

