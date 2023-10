Polemica su Ballando, protestano le persone autistiche: "Trattati come fossimo una disgrazia" Dopo la prima puntata dello show, alcuni attivisti si sono scagliati contro le parole di Franco Antonello, che aveva espresso dolore per la condizione di suo figlio Andrea.

Tommaso Pietrangelo

Scoppia la polemica a "Ballando con le Stelle". Nella prima puntata dello show condotto da Milly Carlucci, andata in onda sabato 21 ottobre, è stato invitato come "ballerino per una notte" il ragazzo autistico Andrea Antonello, accompagnato per l’occasione dal papà Franco. E proprio le parole di quest’ultimo sono state giudicate fuori luogo da alcune associazioni e persone autistiche, che hanno protestato su Instagram per l’eccessivo "pietismo" e "abilismo" con cui la Rai ha deciso di raccontare la loro condizione. Ecco tutti i dettagli della storia.

Ballando con le Stelle, protesta sui social delle persone autistiche

Si accende la polemica dopo la prima puntata di "Ballando con le Stelle". A salire sul banco degli imputati è Franco Antonello, padre di Andrea, il ragazzo autistico invitato dalla Rai nel ruolo di "ballerino per una notte". Parlando del momento in cui aveva appreso dai medici la diagnosi di suo figlio, Franco si era espresso così: "Queste due mani, le vedi, le ho sfasciate sul cruscotto della macchina. Il cruscotto l’ho buttato via, era pieno di sangue, era pieno di tutta quella rabbia che io ho voluto scaricare in 300 chilometri. Ho sofferto molto. No, sto soffrendo molto. Perché questa sofferenza non passa per noi genitori".

Molte persone autistiche, però, hanno trovato inopportuno e offensivo questo racconto, perché rappresenta chi è affetto da autismo come una fonte di sofferenza per le famiglie. Su Instagram è intervenuta Marianna Monterosso, divulgatrice che si occupa di sensibilizzare sul tema dell’autismo. "Cara Rai, nella scorsa puntata di Ballando con le stelle è stato proposto il solito punto di vista sulla disabilità e sull’autismo", ha esordito Marianna. "L’opinione di Franco Antonello su suo figlio Andrea può essere rispettabile, ma io non la condivido…Andrea è autistico non stupido. Io sono autistica e quelle parole mi hanno dato dolore e sofferenza".

A seguire, all’interno dello stesso video Instagram, è poi intervenuta anche Giulia Gazzo, che ha sottolineato come "i media si ostinano a raccontare l’autismo come un fardello, una disgrazia, un errore da correggere". E infine è arrivato lo sfogo di Federica Giusto, in arte Red Fryk Hey. "Sono autistica e sono molto stanca e arrabbiata", ha spiegato la ragazza, "perché non voglio più sentire parlare persone non autistiche di autismo in maniera pietistica, abilista e parlando di noi come se fossimo una disgrazia". Quindi ha concluso con rabbia: "Dico basta ai media che continuano a supportare un certo tipo di narrazione dell’autismo".

