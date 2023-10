Carolyn Smith su Ballando con le Stelle 2023: “Importante avere Wanda Nara nel cast” La presidente di giuria di Ballando con le Stelle si racconta a Libero Magazine parlando del suo progetto Sensual Dance Fit per le donna, ma anche della malattia.

Carolyn Smith è prontissima a tornare a presiedere la giuria di Ballando con le Stelle anche nella nuova edizione 2023. Il cast è stato annunciato e quindi anche i giurati stanno cercando di farsi una prima idea su quanto vedranno in pista. Noi abbiamo incontrato l’artista in occasione della presentazione alla Stampa Estera della sua Sensual Dance Fit, un percorso dedicato alle donne per far riscoprire loro la propria sensualità e dando felicità. Le è stato molto utile durante la malattia, infatti è nato ormai 5 anni fa poco dopo la prima diagnosi. Ora che la malattia è tornata ad attaccarla Carolyn Smith vive con ancor maggiore forza e passione la vita. Forse per questo è particolarmente felice che nel cast di Ballando con le Stelle ci sia Wanda Nara, che di recente ha ricevuto la diagnosi della leucemia. Scopriamo cosa ci ha raccontato.

Carolyn Smith intervista su Ballando con le Stelle 2023 e la malattia

Carolyn cos’è il Sensual Dance Fit?

"Noi non facciamo coreografie, ma spostiamo la mente della donna. Bastano uno specchio e una sedia per poter affrontare questo percorso. La sensazione di essere donna può cambiare strada, con Sensual Dance Fit si può riprendere la vita di donna. Con il post Covid abbiamo visto la gente chiusa a casa senza sapere cosa fare, a quel punto abbiamo fatto il boom. Ora fisicamente in Gran Bretagna voglio toccare più donne possibili, infatti dopo 200 centri in Italia con 15 mila iscritte ora tornerò nel mio paese".

Dopo quanto è possibile vedere un cambiamento nelle donne?

"Le donne a volte non vedono subito il cambiamento, ma chi è loro accanto le vede diverse dopo due tre lezioni. Quando una persona che non ha tanto autostima anche la postura si vede sbagliata, poi vengono mal di schiena e male alle anche. È la stessa cosa per chi fa lavoro seduto. Una base di comportamento per il corpo. Le donne fino agli anni ‘60 erano sempre eleganti e composte, noi prendiamo spunto da Diamonds Best Friends perché vogliamo insegnare nuovamente il valore dell’eleganza".

Cos’è per lei l’eleganza?

"Le persone guardano i video della musica con dei movimenti un po’ spinti e la gente pensa che sia eleganza, invece dobbiamo trasmettere un esempio corretto. La Sensual Dance Fit è una forma di autodifesa molto importante, perché una donna ritrovando il sorriso e forza può cambiare un lavoro, salvare un matrimonio o cambiare radicalmente la sua vita. L’eleganza e quello che trasmettono facendo Sensual Dance Fit è evidente anche in chi è loro vicino".

Che tipo di esercizi fate?

"Quando andiamo su non tocchiamo mai il seno o le parti interne con l’interno delle mani, un gesto del genere andrebbe oltre il limite perché la sensualità diventerebbe sessualità. Il bon ton è essere chic in ogni contesto, purtroppo ora manca dappertutto. Io sono un’educatrice e cerco di educare le persone attraverso la danza. I piccoli dettagli fanno una grande differenza, anche per gli uomini".

Cosa sono i difetti per lei e che consigli da alle donne che non si vedono più in un determinato modo?

"Io dico che i difetti possono essere un pregio, tante donne che si guardano allo specchio non si vedono veramente. Se qualcuno passa davanti ad uno specchio mentre una donna lo guarda gli deve dire di togliersi perché lei sta accettando sé stessa. Bisogna volersi bene, guardarsi allo specchio e dire io valgo. Bisogna cambiare lo stato d’animo, pensare a ciò che vogliamo noi. Se poi la donna è sicura di se può cambiare la situazione coinvolgendo gli altri. Le donne hanno una grande potenza, noi viviamo con gli uomini ma noi siamo quelle che tengono la famiglia insieme. Se noi siamo più felici con noi stesse significa poi portare questa felicità agli altri influencer."

Oltre a riaccendere le donne può anche aiutarle ad affrontare malattie come la sua?

"Non è nato con la mia malattia, per quella c’è un altro progetto importante con Dance Oncology che presenteremo al Ministero della Salute. Posso dire però che stare meglio può aiutare ad affrontare qualsiasi cosa".

Quanto è importante ricevere tanto amore per chi lotta contro un nemico subdolo come il cancro?

"Nella vita ci può essere dolore e gioia, ora devo andare avanti. Sono andata dall’oncologa d devo andare avanti. Questa chemio d stata molto più pesante e ho avuto momenti di crollo. L’amore della gente è stato per me fondamentale. Lo sento tanto".

Ballando con le Stelle, ci può dire qualcosa sul look e il cast?

"Sarà un cast completamente diverso dallo scorso anno, direi che già questo è uno scoop e una bella differenza (ride ndr). Lo scorso anno nel mio look ho fatto un omaggio alla mia regina, stavolta sarà un qualcosa di più personale e sobrio".

Parlando di malattia quest’anno ci sarà Wanda Nara nel cast che sta lottando contro la leucemia, che ne pensa?

"Non so nello specifico della sua malattia, ma la sua presenza credo che sia essenziale e possa essere da esempio. Spesso le donne e gli uomini hanno paura di sottoporsi alle cure, specie quelli più giovani. Vedere Wanda da noi in gara può sensibilizzare sull’importanza della prevenzione e può essere soprattutto un esempio per tante a non arrendersi. Sarà bello averla in gara, già era venuta come ballerina per una notte e secondo me può essere un’ottima concorrente".

