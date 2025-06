Barbara D’Urso, Ballando 2025 è il ‘trucco’ per rientrare in Rai. Milly scatenata: 3 colpi e un cast ‘bomba’ Sfumata la possibilità di condurre un programma su Rai 1, Barbara D’Urso è vicina all’accordo per partecipare al dance show. Carmen Russo e Gigi D’Alessio saranno ballerini per una notte.

Libero Magazine Redazione e-mail

Instagram

Facebook Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

Fonte: Mediaset Infinity

CONDIVIDI

Milly Carlucci fa sul serio. Oltre a Francesca Pascale (di cui abbiamo scritto QUI), la conduttrice di Ballando con le stelle starebbe trattando per portare nel dance show di Rai 1 altri tre super vip tra cui Barbara D’Urso, che dopo l’esperienza da Ballerina per una notte della scorsa edizione sarebbe in procinto di entrare in pianta stabile nel cast di concorrenti del programma. Scopriamo tutti i dettagli.

Barbara D’Urso a Ballando con le stelle: rientro in Rai ‘soft’

Di Barbara D’Urso in Rai si è parlato molto nelle ultime settimane. Inizialmente ‘Carmelita’ sembrava destinata a entrare nel parco conduttori di Rai 1 della stagione 2025/2026 con un programma al venerdì sera ispirato al mitico ‘Carramba che sorpresa’ di Raffaella Carrà. L’ipotesi è esplosa all’improvviso e altrettanto rapidamente è tramontata, pare per una fronda interna a Viale Mazzini fortemente contraria al ritorno della conduttrice napoletana sugli schermi Rai. Ora però il Messaggero lancia una nuova indiscrezione, ovvero quella di un ritorno soft della D’Urso su Rai 1 in qualità di concorrente di Ballando con le stelle: "Barbara D’Urso torna in Rai – scrive il quotidiano – non come avrebbe voluto lei probabilmente, con un programma. Ma come concorrente di Ballando con le stelle. Nella scorsa edizione ha partecipato come ballerina per una notte. E fu un successo. Per lei, per il programma di Milly Carlucci che oggi la rivuole nel cast ma per tutto il programma. «Ci siamo tenute in contatto», aveva confessato la Carlucci".

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Tale soluzione sarebbe un compromesso soft per riportare l’ex conduttrice Mediaset in pianta (quasi) stabile sugli schermi della tv pubblica, una sorta di escamotage per superare gli ostacoli interni alla Rai e poi passare alla conduzione di un programma tutto suo nel 2026. Milly, ovviamente, ne sarebbe felicissima, perché la D’Urso è garanzia di hype e polemiche, ingredienti che in genere aiutano a far schizzare gli ascolti alle stelle.

Milly Carlucci arruola Gigi D’Alessio, Carmen Russo… e sogna Francesco Totti

La padrona di casa di Ballando con le stelle, però, non si ferma qui. La Carlucci è infatti già al lavoro insieme al suo team di autori per organizzare la prossima edizione del dance show, che potrebbe accogliere altri due volti notissimi. Si tratta di Gigi D’Alessio e Carmen Russo, due tra vip più amati del piccolo schermo. Carmen ovviamente non potrebbe partecipare al programma come concorrente, poiché la sua carriera lunghissima da ballerina la metterebbe in una situazione di vantaggio rispetto agli altri partecipanti. D’Alessio invece sarebbe un concorrente graditissimo, ma il suo recente approdo a Mediaset e i suoi numerosi impegni musicali ostacolerebbero il suo ingresso nel cast. Per entrambi è in arrivo un ingaggio come Ballerini per una notte. Inoltre, è ancora in piedi la trattativa con Francesco Totti, già visto come ospite speciale a Sognando Ballando con le stelle. Milly pressa l’ex capitano della Roma da anni e stavolta potrebbe riuscire ad arruolarlo, ovviamente anche grazie a una proposta economica molto allettante. A quel punto, l’edizione 2025 di Ballando con le stelle diventerebbe una vera bomba in grado di far tremare anche Maria De Filippi, che in autunno sfiderà il dance show alla guida di Tu si que vales.

Potrebbe interessarti anche