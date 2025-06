Enzo Paolo Turchi e Carmen Russo, la crisi a La Volta Buona: “Soffro ogni giorno”. Poi il fuorionda (urlato) che spiazza Il coreografo e la compagna erano presenti oggi in studio dalla Balivo. Tra loro un siparietto dolce-amaro. Puoi la battuta 'hot' su un protagonista di Ballando. Ecco dettagli.

Nel bel mezzo del salotto de La Volta Buona, oggi pomeriggio, Enzo Paolo Turchi e Carmen Russo hanno dato spettacolo (a modo loro). Si parlava di crisi di coppia, argomento che Caterina Balivo ha poi proposto a Enzo Paolo, ottenendo in cambio tanta tensione e incomprensioni evidenti tra i due ospiti. Finché, durante un fuorionda, la voce di Enzo Paolo non è esplosa spiazzando tutti. E scatenando una reazione perplessa da parte del pubblico. Vediamo tutti i dettagli qui sotto.

Enzo Paolo Turchi, la crisi con Carmen Russo a La Volta Buona

La coppia Enzo Paolo-Carmen Russo rischia di scoppiare a La Volta Buona. C’erano già state avvisaglie, per la verità, durante la breve avventura del coreografo al Grande Fratello. E anche stavolta, nel salotto pomeridiano di Caterina Balivo, i due ospiti hanno dato spettacolo (non del tutto in senso positivo). Si parlava, come anticipato, delle crisi di coppia. E in particolare della crisi di Samanta Togni con il marito. La ballerina ha raccontato in studio il suo vissuto, che non ha portato, purtroppo, a una riconciliazione. Ma poi è arrivato il turno di un’altra coppia.

È stata Caterina Balivo, infatti, a chiamare in causa Enzo Paolo Turchi e Carmen Russo: "Voi crisi ne avete avute?". E la replica di Carmen non si è fatta attendere: "Io non me ne sono accorta". Di tutt’altro avviso, invece, il compagno: "Il problema è che io soffro, lei no, è questo il punto. È una crisi a metà". In studio sono partite le risate, ma il tono di Enzo Paolo nascondeva un vissuto complesso. Come si è capito dalle battute successive.

Il fuorionda (imbarazzante) di Enzo Paolo Turchi

A seguire, Arianna David ha ricordato l’esperienza di Enzo Paolo a L’Isola dei Famosi. Quando il coreografo si struggeva per la mancanza della moglie. E qui Enzo Paolo ha ripreso la parola: "Lì sono stato operato dopo due giorni. Non sono stato male per Carmen sull’isola, io sto male per lei tutti i giorni. Io cerco di accontentarla e lei non è mai contenta".

"Ma secondo te", ha sbottato allora Carmen Russo, "dopo 40 anni non sono contenta?". Domanda a cui Enzo Paolo ha risposto, in un certo senso, raccontando un litigio avvenuto in macchina questa mattina, durante il viaggio per raggiungere gli studi Rai. Il battibecco scherzoso è poi continuato, fino a che Balivo non ha mandato la pubblicità. Ed è qui, mentre le immagini abbandonavano lo studio de La Volta Buona, che si è sentita una frase urlata all’improvviso da Enzo Paolo. "Io ti amo, come te lo devo dire!", ha gridato l’ospite, ovviamente con tono ironico.

Per fortuna, la situazione si è presto normalizzata. E alla fine Enzo Paolo è intervenuto ironicamente per parlare di Chiquito, il vincitore di Sognando Ballando con le Stelle: "Vogliamo dire che non aveva nemmeno il costume?!…Come si fa essere geloso di uno così bello…però anche per lui passeranno gli anni".

