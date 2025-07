Tensione Milly Carlucci-Rai, Barbara D’Urso a Ballando diventa un caso: dice ‘no’ a Telemeloni A pochi giorni dalla presentazione dei nuovi palinsesti l’ex conduttrice di Pomeriggio Cinque ha rotto il silenzio sulla sua situazione nella tv di Stato

Il ritorno in tv di Barbara D’Urso rischia di diventare un caso. A più di due anni dal suo addio a Mediaset, sembrava tutto fatto per l’approdo dell’ex conduttrice di Pomeriggio Cinque in Rai; alla presentazione nuovi palinsesti della tv di Stato per la stagione 2025/26, però, non si è concretizzato nulla. ‘Carmelita’, almeno per il momento, è rimasta tagliata fuori e senza un nuovo programma da guidare. Stando a un’indiscrezione lanciata da Affari Italiani, tuttavia, Milly Carlucci sarebbe (nuovamente) al lavoro per convincere Barbara a sbarcare a Ballando con le Stelle. Nelle vesti di concorrente, dunque, la conduttrice potrebbe rientrare in punta di piedi in viale Mazzini, sempre che i vertici della tv pubblica siano d’accordo. Scopriamo cosa sta succedendo e tutti i dettagli.

Barbara D’Urso, il ritorno in Rai e la situazione

Lo scorso 27 giugno alla presentazione dei nuovi palinsesti Rai per la stagione 2025/26 il nome di Barbara D’Urso è rimasto tagliato fuori dall’offerta della prossima annata della tv di Stato, almeno per il momento. La conduttrice sembrava a un passo da fare il suo ritorno in tv a più di due anni dall’addio a Pomeriggio Cinque; come ammesso dalla stessa ‘Carmelita’, sul tavolo delle trattative ci sarebbe il nuovo programma per il venerdì sera: "Non è Carràmba! Un progetto di emotainment bello, elegante, popolare, commovente e divertente". Nelle ultime settimane, tuttavia, sono iniziate a circolare voci su un possibile "veto" da parte dei vertici Rai sul ritorno di Barbara D’Urso nella tv di Stato – nonostante le smentite della conduttrice ("Non posso pensare che l’azienda culturale pubblica più grande del Paese possa accettare veti. Sarebbe orribile") – e addirittura di un patto tacito tra viale Mazzini e Mediaset per tenerla fuori dai palinsesti. Al centro del dibattito ci sarebbero soprattutto posizioni politiche (da Fratelli d’Italia a Forza Italia), con i vertici di ‘TeleMeloni’ intenzionati a non fare uno sgarbo al Biscione.

Milly Carlucci ci prova per Ballando (ma rischia di far scoppiare un caso)

In un quadro ancora complicato, il ritorno in tv di Barbara D’Urso potrebbe essere "agevolato" da Milly Carlucci. Non è infatti un mistero che la conduttrice di Ballando con le stelle cerchi da anni di convincere ‘Carmelita’ a partecipare al suo show su Rai 1 (l’anno scorso prese parte come ballerina per una notte). Come sottolineato da Affari Italiani, Barbara potrebbe quindi rientrare in Rai nelle vesti di concorrente (con tutta la visibilità dei tre mesi di Ballando tra interviste e ospitate) prima ancora di conduttrice per tornare a farsi vedere in tv. Il rischio, ovviamente, è che Milly Carlucci possa andare contro le scelte di ‘TeleMeloni’. In quanto direttrice artistica del programma, la conduttrice è libera di contattare direttamente i concorrenti, ma il nome di Barbara D’Urso rischia di diventare scomodo ai "piani alti".

