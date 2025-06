Francesca Pascale: divorzio e tradimenti, la prima notte con Berlusconi e il figlio desiderato La politica, ospite di Monica Setta a Storie di donne al bivio, ha raccontato il suo amore per il cavaliere: "Eravamo complici".

Intervistata da Monica Setta, Francesca Pascale si è lasciata andare a numerose rivelazioni e racconti inediti della sua vita privata. Nel salotto di Storie di donne al bivio, alle 21.20 di stasera su Rai 2, la politica si racconterà parlando del suo grande amore con e per Silvio Berlusconi, del rapporto con i figli del cavaliere, del suo matrimonio naufragato con Paola Turci e il desiderio di un figlio che ancora non è arrivato. Non sono mancate neanche le frecciatine agli avversari politici: "Chi porterei sulla famosa isola deserta? Il generale Roberto Vannacci, Simone Pillon e Mario Adinolfi. Ma poi li lascerei lì e tornerei solo con due donne, Michela Murgia e Samantha Cristoforetti", ha detto tra il serio e il faceto a Setta, tra un aneddoto e un ricordo.

Francesca Pascale e l’amore per Silvio Berlusconi: "Fui io a baciarlo per prima"

Un ricordo potente e un amore ancora intatto quello di Francesca Pascale per Silvio Berlusconi. A Storie di donne al bivio, la politica ha raccontato del primo bacio al cavaliere, che fu lei a dare mentre guardavano al tv ad Arcore: "Gli dissi ‘ti desidero’. Lui mi guardò perplesso, ‘potrei essere tuo padre forse tuo nonno’. Non mi lasciai incantare e passammo la nostra prima appassionata notte d’amore". In Berlusconi Pascale dice di aver trovato un compagno, un amante e un amico: "Ma soprattutto un uomo che voleva stare con me, capirmi, curare perfino le ferite del cuore provocate da mio padre nella mia infanzia. Giocavamo ed eravamo complici".

Il divorzio tra Paola Turci e Francesca Pascale: i tradimenti e il desiderio di un figlio

"Non c’è bisogno di dire nulla. Se non sei in un posto felice è meglio andartene. Non è facile. Io ci sono riuscita perché mi sono ispirata a una donna che stimo e mi dà grande forza, Marina Berlusconi", queste le uniche parole di Francesca Pascale a Monica Setta sulla fine del suo matrimonio con Paola Turci.

Solo un anno fa, però, al settimanale Gente, la politica raccontava della separazione lasciando intendere di essere stata tradita (anche se non è chiaro da chi) molte volte nella sua vita: "Tradita, direi. Sempre". Poi, il desiderio di maternità: "Ogni tanto ci penso. Magari da sola, magari in coppia, ormai nella mia vita ho imparato a non escludere più nulla", aveva raccontato sottolineando la necessità di avere in Italia un legge che regoli la gestazione per altri: "Va normata da un collegio di esperti, non di politici. E poi bisogna pensare ai bambini di famiglia omogenitoriali che per la legge italiana ora hanno solo un genitore".

