La soap del ritorno in tv (possibile) di Barbara D’Urso vive un nuovo capitolo. Stavolta a sorpresa. Proprio quando l’approdo in Rai della conduttrice napoletana sembrava essere saltato definitivamente dopo le dichiarazioni di Angelo Mellone ("Su Rai 1 siamo al completo"), un nuovo rumors riapre i giochi all’improvviso e rischia di stravolgere in parte il volto della prima rete nella prossima stagione televisiva. Ecco cosa è successo

Barbara D’Urso è lontana dal piccolo schermo dal 2023, quando Mediaset decise di rescindere unilateralmente il suo contratto e di rifondare Pomeriggio 5 su basi rivoluzionate con la Merlino. Sono passati due anni e nel frattempo Myrta ha lasciato il programma di Canale 5 e Barbara d’Urso è rimasta in stand-by, fatta eccezione per le apparizioni da ospite a Domenica In e a Ballando con le stelle (con cachet da capogiro), entrambe accompagnate da un hype altissimo. Ma secondo le ultime indiscrezioni, l’assenza televisiva della d’Urso sarebbe vicina alla fine.

A riportare la notizia è il sito DavideMaggio.it, che parla di un clamoroso ritorno per Barbara d’Urso all’interno dell’offerta Rai per la stagione 2025-2026. Non si tratterebbe di un semplice rientro, ma di un progetto pensato appositamente per lei: un nuovo show piazzato nel prime time del venerdì con un totale di otto emissioni. Il format, secondo quanto anticipato dal portale, si ispirerebbe a ‘Carramba che sorpresa", l’indimenticabile show di Raffaella Carrà, ovviamente rivisitato in chiave "d’ursiana". La messa in onda sarebbe prevista a partire da gennaio 2026, segnando così un ritorno in grande stile per l’ex volto di punta di Mediaset nel periodo televisivo più ‘pregiato’ dell’anno.

Davidemaggio svela che lo show in questione è presente "nelle bozze dell’Offerta TV 2025/2026 in arrivo domani in CdA, seppur in via informale". Questo però non vuol dire che il progetto è sicuramente destinato ad andare in porto. A quanto pare, infatti, ai piani alti di Viale Mazzini ci sarebbero due linee di pensiero in contrapposizione riguardo all’arrivo in Rai di Barbara D’Urso: "C’è chi scommette che l’idea verrà stracciata seduta stante e chi, invece, prospetta un serrato braccio di ferro affinché si aprano le porte di Rai 1 all’emotainment della conduttrice partenopea…", si legge sul sito.

Una possibile conferma — o smentita — definitiva potrebbe arrivare molto presto. Le bozze dei palinsesti dovrebbero essere sottoposte informalmente al Consiglio di Amministrazione della Rai già nella giornata di domani, quindi a stretto giro sapremo l’affare D’Urso andrà in porto o meno.

Perché in Rai qualcuno frena sul ritorno della d’Urso

Dietro le esitazioni sul possibile approdo di Barbara d’Urso in Rai ci sarebbe una questione politica e strategica: mantenere intatta la "tregua" non scritta tra Viale Mazzini e Mediaset. Dopo l’uscita di scena della conduttrice da Pomeriggio Cinque, decisa proprio da Pier Silvio Berlusconi, l’idea di rilanciarla in prima serata su Rai 1 rischierebbe di incrinare gli equilibri costruiti negli ultimi anni tra la tv pubblica e il Biscione, come lo scambio pacifico di volti tra le due aziende (si pensi alla partecipazione di Gerry Scotti a Sanremo) o la scelta di Mediaset di ‘spegnere’ il suo prime time durante la settimana del Festival. Per la D’Urso nei mesi scorsi si era parlato anche di un possibile approdo al Nove, ma la trattativa non si è concretizzata.

