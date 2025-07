Ascolti tv ieri (30 luglio): clamoroso Temptation Island, boom da record anche per Gerry Scotti La settima puntata del reality di Filippo Bisciglia domina col 31,4% di share, Sister Act 2 13%, Nazzi cala al 3,2%, Zona Bianca al 4,9%: tutti i dati Auditel

Temptation Island viaggia a suon di record negli ascolti tv verso il gran finale. Ieri mercoledì 30 luglio 2025, infatti, il penultimo appuntamento stagionale del reality show dell’estate condotto da Filippo Bisciglia ha dominato nuovamente la prima serata. Su Rai 1 è invece andato in onda il film con Whoopi Goldberg Sister Act 2. Nuova sfida tra Il caso di Stefano Nazzi su Rai 3 e Zona Bianca di Giuseppe Brindisi su Rete 4. Scopriamo com’è andata la giornata degli ascolti nel dettaglio e analizziamo tutti i dati Auditel.

Ascolti tv, la prima serata: chi ha vinto tra Sister Act 2 e Temptation Island

Ieri mercoledì 30 luglio 2025 in prima serata su Rai 1 è andato in onda il film Sister Act 2 – Più svitata che mai. La pellicola del 1993 di Bill Duke con Whoopi Goldberg (che a breve sarà anche nel cast di Un posto al sole) ha radunato 1 milione e 911mila spettatori sulla prima rete, raggiungendo il 13% di share. Su Canale 5, invece, è andata in scena la settima puntata di Temptation Island. Dopo il record stagionale di martedì, il penultimo appuntamento stagionale del reality show di Filippo Bisciglia – che ha visto il falò di confronto tra Lucia e Rosario e tra Maria Concetta e Angelo, ma anche la seconda rottura tra Sonia M. e Alessio – ha raccolto 4 milioni e 340mila spettatori sulla rete ammiraglia Mediaset, registrando il 31,4% di share (nuovo record del programma) e dominando ancora una volta il prime time degli ascolti.

Su Rai 2 proseguono le repliche di Rocco Schiavone 3. La quarta puntata della terza stagione dell’amata serie con Marco Giallini ha appassionato 847mila spettatori, ottenendo il 5,6% di share. Su Italia 1 è invece andata in onda la serie statunitense Chicago Med, che ha incollato 660mila spettatori davanti alla tv, pari al 4,2% di share.

Stefano Nazzi è tornato al timone de Il Caso nel prime time di Rai 3. Il terzo appuntamento del nuovo programma dedicato al crime ha richiamato 495mila spettatori, scendendo al 3,2% di share. Su Rete 4 Giuseppe Brindisi non è tornato a parlare del delitto di Garlasco nella nuova puntata di Zona Bianca, che ha interessato 583mila spettatori e fatto segnare il 4,9% di share. Su La7 Corrado Augias ha totalizzato un a.m. di 509mila spettatori alla guida de La Torre di Babele, che ha registrato il 3,2% di share,

Su Tv8 il film Ultimatum alla Terra con Keanu Reeves ha interessato 372milamila spettatori, pari al 2,5% di share. Su Nove, infine, è andato in onda il film Ex – Amici come prima. Il sequel di Ex di Fausto Brizzi con Enrico Brignano e Vincenzo Salemme ha coinvolto 369mila spettatori, pari a uno share del 2,5%.

Ascolti, i numeri di ieri: record de La Ruota di Scotti

Numeri da record anche per Gerry Scotti che, al timone de La Ruota della Fortuna su Canale 5, ha dominato l’access prime time toccando addirittura il 28,4% di share, raggiungendo 4 milioni e 664mila spettatori su Canale 5. Techetechetè ha invece registrato il 18,2% di share con quasi 3 milioni di spettatori, mentre Rai 1 sta già correndo ai ripari richiamando Stefano De Martino.

