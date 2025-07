Ascolti tv ieri (29 luglio): Temptation senza limiti ed è nuovo record, Rai 1 affonda La sesta puntata del reality show di Filippo Bisciglia stravince col 30,2% di share, Assaporando Parigi al 10,5%, risale In Onda su La7: tutti i dati Auditel

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

CONDIVIDI

Temptation Island si prende anche il martedì degli ascolti tv. Ieri martedì 29 luglio 2025, infatti, su Canale 5 è andata in scena la sesta puntata del reality di Filippo Bisciglia, la prima del triplo appuntamento di questa settimana. Su Rai 1, invece, è andato in onda il film Assaporando Parigi. Scopriamo com’è andata la giornata degli ascolti e analizziamo tutti i dati Auditel.

Ascolti tv, la prima serata: chi ha vinto tra Assaporando Parigi e Temptation Island

Ieri martedì 29 luglio 2025 in prima serata su Rai 1 è andato in onda film Assaporando Parigi. La pellicola del 2024 diretta da da Clare Niederpruem, con Bethany Joy Lenz, Stanley Weber e Ben Wiggins ha conquistato 1 milione e 612mila spettatori sulla prima rete, fermandosi al 10,5% di share. Su Canale 5, invece, è andato in scena il primo dei tre appuntamenti finali di Temptation Island. Dopo avere fatto segnare il record stagionale la scorsa settimana, la sesta puntata del reality show condotto da Filippo Bisciglia – che ha visto la rottura tra Sarah e Valerio, ma anche la proposta di matrimonio di Antonio a Valentina – ha fatto addirittura di meglio radunando 4 milioni e 199mila spettatori sulla rete ammiraglia Mediaset, toccando il 30,2% di share (nuovo record) e dominando ancora una volta la prima serata.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Delitti in Paradiso ha raggiunto il 4,6% di share nel prime time di Rai 2 grazie a 560mila spettatori sintonizzati. Su Italia 1 il film Brick Mansions ha invece appassionato 871mila spettatori, pari al 5,5% di share.

Camila Raznovich ha condotto un nuovo appuntamento di Kilimangiaro on the road su Rai 3; la sesta puntata dello spin-off estivo di Kilimangiaro in prima serata ha ottenuto il 4,2% di share, raccogliendo 653mila spettatori sulla terza rete. Su Rete 4 è andato in onda il film Dead for a Dollar. La pellicola del 2022 scritta e diretta da Walter Hill ha interessato 421mila spettatori, pari al 2,9% di share. Condotto da Marianna Aprile e Luca Telese, In Onda prima serata ha invece totalizzato un a.m. di 742mila spettatori, risalendo al 4,7% di share su La7.

Su Tv8, infine, il film 2012 ha incollato 359mila spettatori davanti alla tv, pari al 2,7% di share, mentre su Nove l’evento per il ricordo di The Freddie Mercury – Tribute ha collezionato 366mila spettatori, pari a uno share del 2,3%.

Rai 1 : Assaporando Parigi 10,5% (1.612.000 spettatori)

: Assaporando Parigi (1.612.000 spettatori) Canale 5 : Temptation Island 30,2% (4.199.000 spettatori)

: Temptation Island (4.199.000 spettatori) Rai 2 : Delitti in Paradiso 4,6% (560.000spettatori)

: Delitti in Paradiso (560.000spettatori) Italia 1 : Brick Mansions 5,5% (871.000 spettatori)

: Brick Mansions (871.000 spettatori) Rai 3 : Kilimangiaro on the road 4,2% (653.000spettatori)

: Kilimangiaro on the road (653.000spettatori) Rete 4 : Dead for a Dollar 2,9% (421.000 spettatori)

: Dead for a Dollar (421.000 spettatori) La7 : In Onda prima serata 4,7% (742.000 spettatori)

: In Onda prima serata (742.000 spettatori) Tv8 : 2012 2,7% (359.000 spettatori)

: 2012 (359.000 spettatori) Nove: The Freddie Mercury – Tribute 2,3% (366.000 spettatori)

Potrebbe interessarti anche