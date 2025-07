Ascolti tv ieri (16 luglio): le Azzurre da sogno, Nazzi parte dal 6,3%, Gerry Scotti sale La Nazionale femminile dell’Italia vince sul campo e nei dati Auditel col 16,2% di share, Il Caso esordisce su Rai 3, torna Corrado Augias: tutti i numeri

Mercoledì di imprese sportive negli ascolti tv. Ieri mercoledì 16 luglio 2025, infatti, su Rai 1 l’Italia del calcio femminile ha trionfato contro la Norvegia, accedendo alle semifinali degli Europei 2025. Su Canale 5, invece, è andato in onda il film Mamma o papà?, mentre su Rai 3 Stefano Nazzi ha preso il posto di Federica Sciarelli e Chi l’ha visto? con il suo nuovo programma Il caso. Scopriamo com’è andata la giornata degli ascolti nel dettaglio e analizziamo tutti i dati Auditel.

Ascolti tv, la prima serata: chi ha vinto tra Norvegia-Italia e Mamma o papà?

Ieri mercoledì 16 luglio 2025 il calcio è stato protagonista in prima serata su Rai 1, dove è andata in scena la partita valevole per i quarti di finale degli Europei femminili 2025 – Norvegia-Italia. La storica vittoria della Azzurre non solo è valsa alla Nazionale di Andrea Soncin l’accesso alla semifinale del torneo (per la prima volta dopo 28 anni), ma ha anche ottenuto il 16,2% di share sulla prima rete, dove 2 milioni e 371mila spettatori hanno tifato per le ragazze guidate da capitan Girelli, autrice di una doppietta. Su Canale 5, invece, è andato in onda il film Mamma o papà?. La pellicola del 2017 diretta da Riccardo Milani con Paola Cortellesi e Antonio Albanese ha radunato 1 milione e 682mila spettatori sulla rete ammiraglia Mediaset, pari al 13,1% di share.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Su Rai 2 proseguono le repliche di Rocco Schiavone 3. La seconda puntata della terza stagione della serie con Marco Giallini (ufficialmente messa in ‘pausa’ dalla Rai, come annunciato dall’autore Antonio Manzini) ha appassionato 880mila spettatori, facendo segnare una crescita al 6,5% di share. Su Italia 1 è invece andato in onda Chicago Med, che ha conquistato 1 milione e 846mila spettatori, pari al 6,7% di share.

Su Rai 3 Federica Sciarelli è arrivata ai saluti e Chi l’ha visto? ha lasciato spazio all’esordio de Il caso, condotto da Stefano Nazzi. La prima puntata del nuovo programma dedicato al crime della terza rete ha raccolto 877mila spettatori, debuttando al 6,3% di share. Su Rete 4 Giuseppe Brindisi ha invece interessato 838mila spettatori alla guida di Zona Bianca, registrando il 7,8% di share. Su La7 Corrado Augias è tornato al timone de La Torre di Babele, che ieri ha coinvolto 576mila spettatori, pari al 3,9% di share,

Su Tv8, infine, Il profumo del mostro selvatico ha totalizzato un a.m. di 339milamila spettatori, pari al 2,5% di share, mentre su Nove il film con Dwayne ‘The Rock’ Johnson Hercules – Il guerriero ha collezionato 348mila spettatori, pari a uno share del 2,6%.

Ascolti, i numeri di ieri: l’access prime time di Gerry Scotti

In un access prime time orfano di Techetechetè (che su Rai 1 ha lasciato spazio al pre-partita di Norvegia-Italia), su Canale 5 Gerry Scotti ne ha approfittato per salire a 3 milioni e 424mila spettatori al timone de La Ruota della Fortuna, che ieri ha toccato il 22,5% di share.

