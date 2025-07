Ascolti tv ieri (17 luglio): Temptation Island domina e Canale 5 affossa Rai 1 anche in access con Gerry Scotti Il reality show di Filippo Bisciglia stravince col 29,2% di share, Don Matteo cala al 12,8%, La Ruota della Fortuna cresce fino al 25,4%: tutti i numeri e dati Auditel

Nuovo giovedì nel segno di Temptation Island negli ascolti tv. Ieri giovedì 17 luglio 2025, infatti, la terza puntata del reality show dell’estate condotto da Filippo Bisciglia ha dominato nuovamente la prima serata. Su Rai 1 sono proseguite le repliche di Don Matteo 13 su Rai 1 e alla concorrenza. Su Rai 2, invece, è andato in onda il gran finale della 14esima stagione di Delitti in Paradiso. Scopriamo com’è andata la giornata degli ascolti nel dettaglio e analizziamo tutti i dati Auditel.

Ascolti tv, del 17 luglio la prima serata: chi ha vinto tra Don Matteo 13 e Temptation Island

Ieri giovedì 17 luglio 2025 in prima serata su Rai 1 è andato in onda Don Matteo 13. La nona puntata della 13esima stagione della storica fiction Rai con Raoul Bova (che nella nuova stagione avrà anche un crossover con Che Dio ci aiuti) ha conquistato 1 milione e 798mila spettatori sulla prima rete, calando al 12,8% di share. Su Canale 5, invece, è andata in scena la terza puntata di Temptation Island. Dopo il record della première e i numeri stellare della scorsa settimana, il terzo appuntamento del reality show condotto da Filippo Bisciglia – che visto la rottura tra Alessio e Sonia M. – ha raccolto 3 milioni e 489mila spettatori davanti alla rete ammiraglia Mediaset, salendo al 29,2% di share.

Su Rai 2 è ripartita la 13esima stagione Delitti in Paradiso, che ha appassionato 696mila spettatori sulla seconda rete, pari al 5,1% di. Su Italia 1 invece il film Mortal Kombat ha radunato 648mila spettatori, pari al 4,7% di share.

Su Rete 4 è andato in onda il film The Italian Job. La pellicola del 2003 con Mark Whalberg e Charlize Theron ha ottenuto il 5,1% di share con 688mila spettatori, mentre su Rai 3 L’erede ha fatto segnare il 4,5% di share grazie a 647mila spettatori sintonizzati. Su La7, invece, In Onda prima serata ha toccato il 5,1% di share con 747mila spettatori.

Su Tv8 è andato in onda il film Rocky II. La pellicola con Sylvester Stallone ha coinvolto 320mila spettatori, arrivando al 2,5% di share. Su Nove, infine, I corti di Aldo,Giovanni e Giacomo hanno radunato 421mila spettatori, pari a uno share del 2,7%.

Ascolti, i numeri di ieri: anche La Ruota della Fortuna e Gerry Scotti si godono Temptation

L’attesissima prima serata di Canale 5 con la terza puntata di Temptation Island è valsa alla rete ammiraglia Mediaset il dominio anche in access prime time, dove La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti sembra non conoscere limiti ed è salita al 25,4% di share con ben 3 milioni e 839mila spettatori. Condotto da Bianca Guaccero (non senza polemiche), Techeteche TopTen si è dovuto fermare al 13,4% di share su Rai 1, non andando oltre l’ascolto medio di 2 milioni e 11mila spettatori.

