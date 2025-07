Ascolti tv ieri (10 luglio): Temptation Island annienta Raoul Bova con un record, la Rai incassa un colpo durissimo (ma Insegno vola) Il reality show di Filippo Bisciglia domina con il 29,6% di share, Don Matteo cala al 13,9%, Delitti in Paradiso chiude al 00%: tutti i numeri e dati Auditel

Nuovo giovedì negli ascolti tv e nuovo botto di Temptation Island. Ieri giovedì 10 luglio 2025, come prevedibile, la seconda puntata della 13esima edizione del reality show dell’estate condotto da Filippo Bisciglia ha dominato la prima serata, lasciando le briciole a Don Matteo 13 su Rai 1 e alla concorrenza. Su Rai 2, invece, è andato in onda il gran finale della 14esima stagione di Delitti in Paradiso. Scopriamo com’è andata la giornata degli ascolti nel dettaglio e analizziamo tutti i dati Auditel.

Ascolti tv, la prima serata: chi ha vinto tra Don Matteo 13 e Temptation Island

Ieri giovedì 3 luglio 2025 in prima serata su Rai 1 sono proseguite le repliche Don Matteo 13. L’ottava puntata della 13esima stagione della storica fiction Rai con Raoul Bova ha appassionato 2 milione e 31mila spettatori sulla prima rete, ottenendo il 14,1% di share. Su Canale 5, invece, è tornato Temptation Island. Dopo il debutto da sogno con tanto di record della scorsa settimana, la seconda puntata del reality show condotto da Filippo Bisciglia ha raccolto 3 milioni e 697mila spettatori sulla rete ammiraglia Mediaset, salendo al 29,6% di share. Si tratta di una delle puntate più viste di sempre del programma, a incalzare la media monstre (29,23%) registrata lo scorso anno in estate.

Su Rai 2 è andato in scena il gran finale di stagione di Delitti in Paradiso. L’ultimo episodio della 14esima stagione della serie ("Legami profondi") ha richiamato 961mila spettatori sulla seconda rete, raggiungendo il 6,2% di share (a seguire Ritorno in Paradiso ha registrato il 4,9% di share con 625mila spettatori). Su Italia è invece andato in onda il film Braven – Il coraggioso. La pellicola del 2018 con Jason Momoa ha conquistato 763mila spettatori, pari al 5,1% di share.

Su Rai 3 il film con Gullaume Canet Un colpo di dadi ha totalizzato un a.m. di 541 spettatori, pari al 3,5% di share, mentre su Rete 4 la pellicola diretta e interpretata da Clint Eastwood Il Corriere – The Mule si è fermato al 5,2% di share con 714mila spettatori.

Dopo il finale del reality Money Road – Ogni tentazione ha un prezzo, Tv8 ha fatto spazio al film cult Rocky. La pellicola con Sylvester Stallone ha raggiunto un ascolto medio di 320mila spettatori, toccando il 2,3% di share. Su Nove, infine, I corti di Aldo, Giovanni e Giacomo hanno registrato 2,8% di share con 421mila spettatori sintonizzati.

Ascolti, i numeri di ieri: Paperissima Sprint sulle ali di Temptation

Paperissima Sprint rischia di diventare un ‘caso’ in Mediaset. Lo show dell’access prime time di Canale 5 verrà dirottato su Italia 1 a partire dalla prossima settimana per fare spazio a La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti ma ieri, anche e soprattutto grazie alla prima serata di Temptation Island sulla rete ammiraglia, ha toccato addirittura i 2 milioni e 748mila spettatori, pari a uno share del 17,5%. Altro ottimo risultato anche per Pino Insegno che, nella fascia preserale di Rai 1, ha raggiunto il 26% di share al timone di Reazione a catena. La puntata di ieri ha coinvolto 3 milioni e 163mila spettatori.

