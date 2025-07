Ascolti tv ieri 3 luglio: Temptation Island parte col botto (ed è già record), Infante chiude al 6,6% Il reality show di Filippo Bisciglia debutta al 27,8% di share, Don Matteo cala al 13,9%, cala il sipario su Ore 14 Sera (per ora): tutti i dati Auditel

Temptation Island irrompe negli ascolti tv. Ieri giovedì 3 luglio 2025, infatti, la 13esima edizione dell’attesissimo reality show dell’estate condotto da Filippo Bisciglia ha fatto il suo esordio su Canale 5, scontrandosi con le repliche di Don Matteo in prima serata su Rai 1. Ultima fatica per Milo Infante al timone di Ore 14 Sera, mentre su Tv8 è andata in scena la finale di Money Road – Ogni tentazione ha un prezzo. Scopriamo com’è andata la giornata degli ascolti nel dettaglio e analizziamo tutti i dati Auditel.

Ascolti tv, la prima serata: chi ha vinto tra Don Matteo 13 e Temptation Island

Ieri giovedì 3 luglio 2025 in prima serata su Rai 1 è tornato in onda Don Matteo 13. La settima puntata della 13esima stagione dell’amata fiction Rai con Raoul Bova ha collezionato 1 milione e 924mila spettatori sulla prima rete (in replica), registrando al 13,9% di share. Su Canale 5, invece, è ufficialmente iniziata l’estate con l’atteso debutto di Temptation Island. La prima puntata del reality show condotto da Filippo Bisciglia – che ha visto subito un falò di confronto e la rottura tra Sonia e Alessio – ha raccolto 3 milioni e 452mila spettatori sulla rete ammiraglia Mediaset, arrivando a toccare il 27,8% di share e dominando il prime time. Per il programma targato Fascino è già record dal momento che si tratta della première più vista di sempre.

Su Rai 2 si è chiusa l’avventura in prima serata di Milo Infante al timone di Ore 14 Sera. La quarta ultima puntata dello speciale di Ore 14 in prime time ha totalizzato un a.m. di 880mila spettatori, calando al 6,6% di share e senza ‘godersi’ le vacanze di Paolo Del Debbio e Dritto e Rovescio, che su Rete 4 hanno lasciato spazio al film con Clint Eastwood e Gene Hackman Potere Assoluto, al 4,9% di share con 650mila spettatori. Su La7 Corrado Formigli ha invece passato il testimone a In Onda con Marianna Aprile e Luca Telese, che ha coinvolto 599mila spettatori raggiungendo il 4,1% di share.

Su Italia 1 il film Hunter’s Prayer – In fuga con Sam Worthington ha ottenuto il 5,7% di share, conquistando 840mila spettatori. Su Rai 3 è invece andato in onda in onda il documentario omaggio a Giorgio Faletti (seguito dalla diretta Premio Strega 2025) Signor Faletti, che ha appassionato 839mila spettatori, pari al 5,6% di share.

Su Tv8 è andata in scena la finale di Money Road – Ogni tentazione ha un prezzo. Il reality show targato Sky e condotto da Fabio Caressa si è chiuso (tra le polemiche social) con un ascolto medio di 371mila spettatori, toccando il 2,5% di share. Su Nove, infine, lo show di Luca Bizzarri Non hanno un amico ha fatto segnare l’1,4% di share con 194mila spettatori sintonizzati.

