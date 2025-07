Temptation Island (30 luglio), cosa è successo: Rosario esce con Lucia ma il single Andrea la smaschera, Alessio dice ancora no a Sonia M Ultimi falò e colpi di scena: cosa è successo nella puntata di mercoledì 30 luglio del viaggio nei sentimenti di Canale 5 guidato da Filippo Bisciglia

Valentina Di Nino Giornalista Linkedin

Instagram

Facebook

Sito Romana, laurea in Scienze Politiche, giornalista per caso. Ho scritto per quotidiani, settimanali, siti e agenzie, prevalentemente di cronaca e spettacoli.

CONDIVIDI

Temptation Island 2025 arriva al rush finale con la puntata di mercoledì 30 luglio. In prima serata su Canale 5 si conclude il viaggio nei sentimenti delle ultime coppie rimaste a mettersi alla prova nel programma macina ascolti della caldissima estate italiana.

Ieri a confrontarsi ieri in due memorabili falò erano stati Antonio e Valentina e Sarah e Valerio. Due falò diversissimi tra loro ma entrambi ricchi di emozioni: finito in un abbraccio pieno di gioia il primo, con i due protagonisti che non solo decidono di uscire insieme dal reality, ma addirittura ne escono fidanzati, dopo la spettacolare proposta di matrimonio che Antonio ha preparato a Valentina, non prima di lasciarla parecchio sulle spine con un diabolico scherzo. Tutt’altra atmosfera tra Valerio e Sarah che in un falò pieno di lacrime di entrambi decidono di dirsi addio, anche se lui sceglie di non uscire con la single Ary che però dice di voler frequentare fuori. Un epilogo che arriva a commuovere anche Filippo Bisciglia. Prima ancora si erano confrontati, tutti con esisti pessimi: Simone e Sonia, Marco e Denise e gli avvocati Alessio e Sonia M. che, proprio questa sera abbiamo rivisto davanti al fuoco. Falò anche per Maria Concetta, furiosa con Angelo e Rosario e Lucia.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Scopriamo come è andata la settima puntata di Temptation Island: cosa è successo mercoledì 30 luglio 2025.

Temptation Island (30 luglio), cosa è successo: per Rosario e Lucia falò e colpi di scena

La storia che ha maggiore spazio nella settima puntata di Temptation Island 2025 è quella che vede protagonisti la coppia formata da Lucia e Rosario. Lui vede un video in cui la fidanzata passa un’intera notte dormendo abbracciata al suo tentatore Andrea, va in crisi profonda e chiede il falò di confronto immediato. Quando arriva la ragazza lui gli racconta che è stato molto male già guardando i primi video in cui lei si avvicinava al single, ma l’ultimo video lo ha davvero sconvolto, lui è arrabbiato e non sente ragioni, finchè non arriva un primo colpo di scena Un nuovo video in cui si vede la ragazza che architetta la messinscena con il single Andrea e spiega che lo fa con la precisa intenzione di stimolare la reazione del fidanzato, che infatti non tarda ad arrivare. I due quindi escono di scena insieme, addirittura con l’intenzione, finalmente comune, di andare a convivere. Ma attenzione, perchè le cose non finiscono così e subito dopo il pubblico di canale 5 assiste a una svolta clamorosa. I due fidanzati arrivano al bungalow di un mese dopo e raccontano che non sono ancora andati a convivere questo perchè Rosario non riesce a superare la gelosia e il dubbio che la complicità di Lucia con il tentatore fosse completamente tutta una messinscena. A questo punto Filippo Bisciglia mostra loro un nuovo video, in cui Andrea svela che Lucia lo ha contattato sui social una volta fuori e che i due, addirittura, si sono visti. Poi aggiunge che, a dare un taglio alla cosa era stato lui perchè non voleva entrare nella rete di bugie della ragazza e di essere disponibile a dare altre spiegazioni a Rosario. Lui gli telefona, anche se il pubblico non sente cosa si dicono, mentre Lucia alla fine confessa che, quello che dice andrea è vero, lo ha cercato in un momento di debolezza visto che le cose con Rosario non andavano bene.

Il falò di Maria Concetta e Angelo

Anche Maria Concetta e Angelo arrivano al confronto finale e anche per loro non c’è lieto fine. La ragazza è letteralmente furiosa per il comportamento ambiguo del fidanzato, raccontato anche dalla single Marianna e, letteralmente non vuole sentire ragioni. Conclude quindi dicendo: "Qui ho visto quello che dovevo vedere, ho capito quello che dovevo capire. La pazza non ero io. Torno a casa felicemente da sola". Angelo rimane sconsolato sul tronco davanti al fuoco e, salutando Bisciglia dice: "Proverò a riconquistarla".

Il secondo falò degli avvocati: Sonia M e Alessio

Nella puntata di mercoledì 30 luglio di Temptation Island 2025, il pubblico può assistere anche al secondo round del falò tra Alessio e Sonia M, la coppia di avvocati grandi protagonisti di questa edizione dello show. A chiedere un nuovo confronto, a sorpresa è lei che dice di essere dispiaciuta per come sono andate le cose con Alessio, e di aver voluto mettere l’orgoglio da parte per capire se per la loro storia c’è ancora una possibilità. Alessio però, è fermo sulla sua decisione, mette un muro, dice di aver bisogno di distacco, è ancora arrabbiato per come sono andate le cose nel suo non percorso a Temptation e ribadisce di voler tornare a casa da solo.

Il nuovo falò di Denise e Marco

Secondo confronto anche per la coppia formata da Denise e Marco. A volere il nuovo falò è lei, che ammette i suoi errori, chiede scusa per le frasi che possono aver ferito il fidanzato e con molte parole lo invita a superare l’orgoglio e a dare una nuova chance al loro rapporto. Lui, alla fine, si fa convincere e, pur avvertendo che deve ancora metabolizzare ciò che lo ha più ferito decide di tornare a casa con Denise.

Potrebbe interessarti anche