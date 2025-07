Affari Tuoi, sirene d’allarme: De Martino stoppa le ferie e torna in studio. C'entra Gerry Scotti La “macchina” del game show di Rai 1 sarebbe già ripartita per anticipare i tempi e fermare la crescita di Gerry Scotti negli ascolti dell’access prime time

Mediaset domina, ma la Rai non resta a guardare. Oltre al clamoroso successo di Temptation Island in prima serata, infatti, Canale 5 si è ormai "preso" anche l’access prime time con La Ruota della Fortuna. Gli ottimi ascolti di Gerry Scotti sembrano non conoscere flessioni e la fascia oraria dominata per gran parte dell’anno da Affari Tuoi è diventata terreno di conquista del Biscione. Proprio per questo motivo, però, la tv di Stato avrebbe già richiamato Stefano De Martino dalle vacanze e sarebbe al lavoro per il ritorno del game show nel palinsesto di Rai 1. Scopriamo cosa sta succedendo e tutti i dettagli.

Mediaset domina con La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti

L’access prime time degli ascolti tv della stagione 2024/25 è stato dominato in lungo e in largo da Affari Tuoi, che su Rai 1 ha toccato picchi anche oltre il 30% di share e la soglia dei 7 milioni di spettatori. Lo scorso 28 giugno si è conclusa la lunga cavalcata di Stefano De Martino al timone del game show di punta della Rai e Pier Silvio Berlusconi ne ha subito approfittato per ‘testare’ il nuovo access di Canale 5 guidato da Gerry Scotti con La Ruota della Fortuna. L’esperimento sta funzionando e lo storico programma sta facendo dimenticare Striscia la Notizia e Paperissima Sprint registrando ottimi ascolti e dominando la fascia oraria che accompagna il pubblico verso la prima serata. La Ruota ha superato anche il 31% di share e viaggia spesso e volentieri oltre i 4 milioni e mezzo di spettatori. Pur senza crolli, Techetechetè non riesce a tenere il passo di Gerry Scotti, vera e propria nuova ‘arma’ Mediaset.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Stefano De Martino rientra dalle vacanze: la ‘risposta’ Rai con Affari Tuoi

A poco più di un mese dal gran finale di Affari Tuoi, tuttavia, la Rai sarebbe già corsa ai ripari. Per fare fronte al dominio di Canale 5 in access prime time, infatti, la tv pubblica avrebbe già iniziato a lavorare sul ritorno del suo game show di punta. Stando a quanto rivelato da L’Architetto gli studi Rai avrebbero già "riaperto i battenti per le prime registrazioni degli spot promozionali della nuova stagione di Affari Tuoi". Stefano De Martino sarebbe dunque stato ‘richiamato’ dalle vacanze per tornare subito al lavoro e iniziare a contrastare con largo anticipo La Ruota della Fortuna (che proseguirà fino a novembre, se non addirittura oltre). Il conduttore ed ex marito di Belén Rodríguez sarebbe dunque rientrato in viale Mazzini per iniziare i lavori e, soprattutto, farsi trovare pronto a settembre per lanciare la sfida a Gerry Scotti.

