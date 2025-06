Un posto al sole, Whoopi Goldberg nel cast (con una storia d'amore). Le sue parole: "Una cosa meravigliosa" La star americana di Ghost è stata annunciata tra gli attori dell'iconica fiction italiana. Un colpaccio da Viale Mazzini, che ora punta forte su Hollywood per rilanciarsi.

Da Ghost a Un posto al sole. Stando a quanto rivelato oggi, nel corso della presentazione dei nuovi palinsesti Rai, l’attrice americana Whoopi Goldberg entrerà a far parte del cast dell’iconica fiction italiana. Un colpaccio, insomma, annunciato a sorpresa dalla direttrice di Rai Fiction Ammirati. E pare che la Goldberg, già nota al nostro pubblico tv per diverse ospitate da Fazio, avrà anche un coinvolgimento sentimentale importante nella trama di Un posto al sole. Ecco di seguito tutti i dettagli e gli ultimi aggiornamenti.

Un posto al sole, la sorpresa Whoopi Goldberg nel cast

Lo ha annunciato con orgoglio Maria Pia Ammirati, direttrice di Rai Fiction, nel corso della presentazione dei nuovi palinsesti Rai. L’amatissima attrice americana Whoopi Goldberg si unirà ufficialmente al cast di Un posto al sole, iconica serie senza tempo del Bel Paese. La Goldberg, a quanto è dato sapere, avrà un ruolo cruciale condito di mistero e di un pizzico di romanticismo. Con una storia sentimentale che dovrebbe svilupparsi tra il suo personaggio e quello di un altro componente del cast.

In attesa di altri dettagli, è stata la stessa attrice a stelle e strisce a mandare un videomessaggio di saluti in conferenza Rai. Dove ha raccontato tutta la sua felicità per il ruolo ottenuto in Un posto al sole. "Loro sapevano che era un’idea folle, e anche io so che è un’idea folle", ha scherzato Whoopi Goldberg nella clip. "Ma è una cosa meravigliosa da fare. Quindi non vedo l’ora, sono emozionata! So che il mio italiano non è perfetto, ma ci siamo riusciti. Ciao!"

Chi è Whoopi Goldberg

Whoopi Goldberg è una delle figure più iconiche e poliedriche del mondo dello spettacolo americano, con una carriera che abbraccia cinema, teatro, televisione e impegno sociale. Nata Caryn Elaine Johnson il 13 novembre 1955, a New York, ha adottato il nome d’arte Whoopi Goldberg, ispirato a un personaggio comico. La sua ascesa al successo è iniziata negli anni ’80, ma è con il film cult "Ghost" (1990) che conquista la fama mondiale, vincendo l’Oscar come miglior attrice non protagonista per la sua indimenticabile interpretazione della sensitiva Oda Mae Brown. Oltre al cinema, Whoopi è nota per il suo ruolo di conduttrice e opinionista nel popolare talk show "The View", dove porta da anni la sua personalità schietta e il suo spirito critico su temi di attualità e società.

Nel corso della sua lunga carriera, Goldberg ha ottenuto numerosi riconoscimenti, tra cui Emmy, Grammy e Tony, diventando una delle poche artiste al mondo a raggiungere il cosiddetto EGOT, ovvero la vittoria dei quattro premi principali dello spettacolo. Inoltre, è stata la prima afroamericana a vincere un Oscar per la recitazione dopo Hattie McDaniel, e ha avuto un ruolo importante anche come produttrice e attivista per i diritti civili, impegnandosi in prima linea contro le discriminazioni.

La sua presenza nel cast di Un posto al sole, quindi, rappresenta un vero ponte culturale tra Hollywood e la televisione italiana. E porta anche un tocco di internazionalità e fascino unico alla storica soap partenopea.

