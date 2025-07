Ascolti tv ieri (23 luglio): Temptation domina anche al mercoledì, Pino Insegno si difende dall’assalto di Sarabanda La quarta puntata del reality show di Filippo Bisciglia vince col 28,4% di share, Sister Act al 13%, Reaziona a Catena allunga: tutti i dati Auditel

Temptation Island piomba nel mercoledì degli ascolti tv. Ieri mercoledì 23 luglio 2025, infatti, i "viaggi nei sentimenti" del reality show condotto da Filippo Bisciglia hanno dominato il prime time. Su è invece andato in onda il film con Whoopi Goldberg Sister Act. Sfida a distanza tra Il caso di Stefano Nazzi su Rai 3 e Zona Bianca di Giuseppe Brindisi su Rete 4. Scopriamo com’è andata la giornata degli ascolti nel dettaglio e analizziamo tutti i dati Auditel.

Ascolti tv, la prima serata: chi ha vinto tra Sister Act e Temptation Island

Ieri mercoledì 23 luglio 2025 in prima serata su Rai 1 andato in onda il film Sister Act – Una svitata in abito da suora. Il cult del 1992 diretto da Emile Ardolino con protagonista Whoopi Goldberg (che a breve sbarcherà nel cast di Un posto al sole) ha radunato 1 milione e 876mila spettatori sulla prima rete, ottenendo il 13% di share. Su Canale 5, invece, è andata in scena la quarta puntata di Temptation Island. Il primo doppio appuntamento stagionale del reality show di Filippo Bisciglia – che ha visto il ‘tradimento’ di Simone nei confronti di Sonia B. – ha raccolto 3 milioni e 516mila spettatori sulla rete ammiraglia Mediaset, registrando il 28,4% di share e dominando il prime time degli ascolti.

Su Rai 2 è tornato (in replica) Rocco Schiavone 3. La terza puntata della terza stagione della serie con Marco Giallini ha conquistato 360mila spettatori, raggiungendo il 5,8% di share. Su Italia 1 è invece andata in onda la serie statunitense Chicago Med, che ha appassionato 626mila spettatori, pari al 4,5% di share.

Dopo il buon esordio della scorsa settimana (al 6,3% di share), Stefano Nazzi è tornato protagonista del mercoledì sera di Rai 3 al timone de Il Caso. La seconda puntata del nuovo programma dedicato al crime ha collezionato 696mila spettatori, scendendo al 4,8% di share. Su Rete 4 Giuseppe Brindisi è invece tornato a parlare degli ultimi sviluppi del delitto di Garlasco interessando 596milamila spettatori alla guida di Zona Bianca, che ha fatto segnare un calo al 5,1% di share. Su La7 Corrado Augias ha condotto un nuovo appuntamento de La Torre di Babele, che ha totalizzato un a.m. di 585mila spettatori, pari al 3,8% di share,

Su Tv8, infine, il film con Antonio Banderas e Catherine Zeta-Jones del 1998 La maschera di Zorro ha coinvolto 338milamila spettatori, pari al 2,5% di share, mentre su Nove Mai Stati Uniti ha incollato davanti alla tv 311mila spettatori, pari a uno share del 2,1%.

Ascolti, i numeri di ieri: l’access prime time di Gerry Scotti

Dopo la ‘pausa’ per la Nazionale di ieri Techetechetè è tornato nell’access prime time di Rai 1 con una puntata dedicata a Sanremo che ha raggiunto il 17,1% di share appassionando più di 2 milioni e mezzo di spettatori. Resta ancora distante, però, La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti, ancora dominante con il 23,6% di share e 3 milioni e 683mila spettatori su Canale 5.

Nella fascia preserale, invece, Pino Insegno è risalito al 25% di share al timone di Reazione a Catena che, nonostante le polemiche per la vittoria della ‘Giovediamoci’, è tornato oltre la soglia dei 3 milioni di spettatori. Enrico Papi ha invece richiamato poco più di 2 milioni di spettatori (pari al 18,4% di share) su Canale 5 per il terzo appuntamento stagionale di Sarabanda.

