Ascolti tv ieri 24 luglio: record storico per Temptation Island, Raoul Bova chiude e Gerry Scotti domina Il reality show di Filippo Bisciglia domina in prima serata al 30% di share, Don Matteo chiude al 13%, La Ruota vola oltre i 4 milioni: tutti i dati Auditel

Doppio appuntamento settimanale e altro giovedì nel segno di Temptation Island negli ascolti tv. Ieri giovedì 24 luglio 2025, infatti, la quinta puntata del reality show dell’estate condotto da Filippo Bisciglia ha dominato ancora una volta la prima serata. Su Rai 1, invece, si sono chiuse le repliche di Don Matteo 13. Si rinnova la sfida nell’access prime time tra Gerry Scotti e le ‘teche’ Rai e tra Pino Insegno ed Enrico Papi nel preserale. Scopriamo com’è andata la giornata degli ascolti nel dettaglio e analizziamo tutti i dati Auditel.

Ascolti tv, la prima serata: chi ha vinto tra Don Matteo 13 e Temptation Island

Ieri giovedì 24 luglio 2025 in prima serata su Rai 1 sono terminate le repliche di Don Matteo 13. La decima e ultima puntata della 13esima stagione dell’amata fiction Rai con Raoul Bova (finito al centro del mondo del gossip dopo le presunte rivelazioni di Fabrizio Corona) ha conquistato 1 milione e 854mila spettatori sulla prima rete, chiudendo al 13% di share. Su Canale 5, invece, è andata in scena la quarta puntata di Temptation Island. Il reality show condotto da Filippo Bisciglia continua a registrare ascolti da record e il quinto appuntamento – che ha visto la rottura tra Sonia B. e Simone – ha raccolto 3 milioni e 851mila spettatori sulla rete ammiraglia Mediaset, salendo al 30% di share. Si tratta del record stagionale e di uno dei risultati migliori di sempre nella storia del programma. Per l’ultima settimana si parla addirittura di un triplo appuntamento.

Su Rai 2 prosegue la 13esima stagione di Delitti in Paradiso, che ha conquistato 918mila spettatori, pari al 5,9% di share. Su Italia 1 è invece andato in onda il film Mortal Kombat. La pellicola del 2013 con Tom Cruise, Morgan Freeman e Olga Kurylenko ha appassionato 611mila spettatori, raggiungendo il 4,3% di share.

Su Rete 4 è andato in onda il film con Sylvester Stallone, Sharon Stone e James Woods Lo Specialista, che ha ottenuto il 4,5% di share con 628mila spettatori. Su Rai 3, invece, La notte del 12 ha fatto segnare il 4,2% di share con un ascolto medio di 629mila spettatori. In Onda prima serata ha ottenuto il 4,9% di share grazie 745mila spettatori sintonizzati su La7.

Su Tv8 è andato in onda il film Rocky III. La terza pellicola della celebre saga con Sylvester Stallone (nel cast anche Hulk Hogan, il celebre wrestler scomparso ieri all’età di 71 anni) ha coinvolto 332mila spettatori, toccando il 2,3% di share. Su Nove, infine, Tel chi el Telùn di Aldo, Giovanni e Giacomo ha radunato 487mila spettatori, pari a uno share del 3,6%.

Ascolti, i numeri di ieri: Pino Insegno e Gerry Scotti dominanti

Nella fascia preserale la puntata di ieri giovedì 24 luglio 2025 di Reazione a Catena (che ha visto la vincita da minimo storico delle ‘Giovediamoci’) ha collezionato 2 milioni e 998mila spettatori. Il game show di Rai 1 condotto da Pino Insegno ha registrato il 25,1% di share, cercando di tenere a distanza Sarabanda di Enrico Papi, ieri al 18% di share e 1 milione e 961mila spettatori.

Aiutato dalla quinta puntata di Temptation Island in prima serata, Gerry Scotti ha totalizzato un a.m. di oltre 4 milioni di spettatori al timone de La Ruota della Fortuna, che ha toccato il 25,8% di share nell’access prime time di Canale 5. Su Rai 1 Techetechetè ha invece appassionato 2 milioni e 494mila spettatori, pari al 15,8% di share.

