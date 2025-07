Temptation Island, Sonia M fa piangere i social: "Dipendente da Alessio". E Rosario "tronista" di Uomini e Donne Nella puntata del 30 luglio, non mancano le reazioni sui social dopo il finale a sorpresa tra Lucia e Rosario (con lo scoop di Andrea) e il falò degli avvocati

Nella settima puntata di Temptation Island, la penultima di questa edizione condotta da Filippo Bisciglia in prima serata su Canale 5 mercoledì 30 luglio 2025, ne sono successe di tutti i colori, ma noi vogliamo concentrarci su due coppie in particolare. Stiamo parlando di Lucia e Rosario, quest’ultimo vittima di uno scherzo architettato dalla fidanzata e dal single Andrea, e dei due avvocati Sonia M e Alessio, al loro secondo falò. Immancabili le reazioni sui social, anche visto il risvolto inatteso delle due storie d’amore. Ecco cosa è successo nella puntata del 30 luglio (QUI il riassunto completo).

Temptation Island, lo scherzo di Lucia a Rosario diventa un incubo per lei (con polemiche sui social)

Assurdo come uno scherzo (di pessimo gusto) possa cambiare gli equilibri nella coppia. Durante il falò di confronto, infatti, Rosario vede un video in cui Lucia è sempre più vicina al single Andrea, tanto che i due dormono insieme sulla spiaggia. Al falò di confronto richiesto dall’uomo, quest’ultimo scopre che si trattava di uno scherzo orchestrato da lei, Andrea e la produzione perché voleva fare in modo di suscitare una reazione in lui. Un’idea che non viene presa benissimo da Rosario: "Voi siete fuori di testa. Gesù aiutami tu. Ma che scherzo di m**da", anche se poi aggiunge: "Per me oggi averti al mio fianco è una delle cose più belle. Sono stato veramente molto male, molto". Alla fine, i due vanno via insieme mano nella mano con il desiderio di andare a convivere.

La convivenza sembrava nell’aria, ma cosa è successo un mese dopo? Scopriamo in diretta che tutto è cambiato: Rosario è diventato molto geloso e poco ragionevole perché non si fida più di Lucia, non essendo certo che il flirt con Andrea fosse tutto uno scherzo. A metterci il carico da 90 è lo stesso single, che svela di aver visto la fidanzata e che ad aver chiesto un incontro è stata lei: "Subito dopo la fine del programma, lei mi ha scritto e abbiamo deciso di vederci in una città neutra per mantenere la riservatezza. Volevamo capire se potesse nascere qualcosa di reale. Inizialmente mi sono fidato di lei, poi ho capito che non ci sarebbe stato nulla, perché non voglio entrare in un gioco creato da lei" dice il single nel video.

Rosario s’infuria ed è poco propenso a parlare con la fidanzata che ormai considera "inaffidabile" e "bugiarda", ma in un secondo momento decide di sentire Andrea via telefono e poi se ne va. A quel punto Lucia, rimasta sola con Bisciglia, confessa: "Quello che dice Andrea è vero. Mi assumo la responsabilità di non averlo detto a Rosario. C’è stato un momento difficile, con tante discussioni, e mi sono sentita di scrivergli". Poi aggiunge: "Mi sento in colpa. Ho avuto un momento di debolezza, ma non è una giustificazione. Mi fa male ammettere di aver fatto qualcosa di cui non vado fiera. Mi sono fidata di Andrea, e questo è il risultato. Spero di poter parlare ancora con Rosario".

Le reazioni sui social dopo i blocchi su Lucia e Rosario

Dopo i blocchi sulla coppia, non mancano le reazioni sui social. C’è chi dà del "genio" a Lucia (all’inizio, per essere riuscita a far credere al fidanzato che ci fosse qualcosa con il single), chi la critica per aver mentito, dicendo di non aver né visto né sentito Andrea dopo il programma, e chi invece sta dalla parte di Rosario. Tanti i commenti su Lucia: "Lucia ha finto l’intesa con il single per farlo diventare geloso e quando Rosario fuori dal programma lo è diventato troppo, lei si è confidata con il tentatore? CINEMA", "Lucia ha fatto tutta la sceneggiata per convincere Rosario ad andare a convivere, esce di lì e manda tutto a pu**ane????????", "Lei aveva paura che lui parlasse con la tentatrice ma cercava solo di sviare l’attenzione da Andrea, infatti aveva paura che uscissero le chat e tutto", "Questa storia tra Rosario e Lucia uscita direttamente da un film di Christopher Nolan!! Roba che Inception levate proprio".

E ancora: "Andrea dice che si è visto con Lucia, lei smentisce subito, due secondi dopo torna e CONFERMA. E figlia mia però", "Lucia magari non è stata correttissima, però se hanno solo parlato perché a lei le cose non stavano andando bene, beh.. non mi sento di crocifiggerla", "Le cose non stanno andando bene e ti vedi con il tentatore di nascosto, fuori ragione, non me lo dici e vuoi anche avere ragione. Ma sei seria?", "Se hanno solo parlato, SE, alla fin fine è come vedersi con un amico maschio. O avere amici maschi è reato? Lei lo disse anche nel villaggio che non sarebbe scattato mai niente con lui. Il nocciolo sta in cosa hanno fatto", "Ma perché non dirglielo? Perché negarlo per un mese e farlo passare per pazzo?", "Comunque devi essere proprio stupida per pensare che una cosa del genere possa rimanere nascosta, specialmente in quel contesto con una persona pagata per fare quello, nonostante sia successo fuori e senza telecamere".

Invece i fan di Rosario commentano: "Rosario non solo si è dovuto sorbire tutti i fidanzati con le loro pippe mentali da manicomio ma anche la fidanzata che gli fa lo "scherzo" che poi si è rivelato essere un inganno. Dategli subito il trono a settembre!", "Alla fine le sensazioni non sbagliano mai, una persona se lo sente quando in una relazione qualcosa non va come dovrebbe andare, alla fine Rosario lo aveva percepito, in fin dei conti non è solo gelosia è il nostro sesto senso che ci protegge", "Boh ma come si fa a difendere lei, il povero Rosario, cornificato così, preso per i fondelli, che poveretto mi sembra un bravo ragazzo e non mi sembra che abbia fatto niente di male!". C’è infine chi parla di accanimento contro la coppia – "Questa conclusione con Lucia e Rosario un accanimento gratuitooo", oppure: "Dovevano riempire la puntata" – e chi desidera vedere Rosario come tronista a Uomini e Donne 2025.

Temptation Island, tornano gli avvocati Sonia M e Alessio ed è polemica

Verso il finale della penultima puntata di Temptation Island, torna la coppia di avvocati formata da Sonia M e Alessio, il quale anche ieri sera non ha mancato di colpire i telespettatori con il suo correttissimo italiano (d’altronde nemmeno ‘invergognita’, parola utilizzata da Lucia, è passata inosservata sui social). Tra un "Vogliati bene" e un "Se non ti amavo, non mi stavo 8 anni con te", ad accendere il fuoco negli utenti su ‘X’ è il fatto che è Sonia a chiedere un nuovo falò per provare a dare alla coppia una seconda possibilità, dicendo di essere disposta a dare all’ex fidanzato tutto il tempo che gli occorre per capire cosa vuole. Lei, che ne era uscita da regina, ora vuole riprendersi l’uomo che le aveva detto che forse non l’ha mai amata e di averle chiesto di sposarla per ‘gratitudine’. Alla fine, è Alessio a decidere di andarsene da solo da Temptation Island.

Ovviamente sui social i telespettatori si sono sbizzarriti, un po’ per gaffe linguistiche che non dovrebbero proprio uscire dalla bocca di un avvocato, un po’ per la scelta di Sonia: "Ma perché questo falò? Vi prego, una regina è caduta in disgrazia", "Alessio ci torna con Sonia, eccome se ci torna. Figuriamoci se lascia andare questo controllo che ha su di lei. Ora sa di averla completamente in pugno. Che peccato, perché questa donna vale molto ma non si sa voler bene", "Sonia che ha deciso di tornare a fare la sottona nonostante sia una red flag vivente, mi fa venire voglia di prenderli a calci in c**o entrambi da Roma fino a Malpensa", "Sonia ma l’amor proprio, dove lo tieni, nel cassetto o in cantina? Ancora dietro a quel cesso a pedali di Alessio ad implorarlo di ritornare con te, ma non lo capisci che ti sei scampata un FOSSO?", "‘Diamoci un’altra possibilità… Ti darò del tempo, l’importante è che non ci sia già la consapevolezza alla base di non volere una storia’. SONIA TI PREGO, HA DETTO DI AVERTI DATO UN ANELLO SOLO X GRATITUDINE, MA DICO IO MA PERCHÉ???".

E ancora: "‘Vogliati bene’. MancazZione. Invergognita. Perle di italiano a #TemptationIsland. Alla Treccani è morto un cane", "Tutto fumo e niente arrosto! Sono INVERGOGNITA io per te, per la figuraccia e soprattutto per la tua poca stima e dignità, finché ci saranno donne come te gli str**zi non si estingueranno mai!", "Sonia era uscita da regina ed è finita a farsi umiliare, che delusione!", "Anche oggi, un libro di grammatica si è suicidato nel falò di confronto!", "Che vergogna!!!", "‘Il passato rimaniamolo alle spalle’ ha camminato affinché ‘Vogliati bene’ potesse correre", "‘Ho studiato poco nella vita’. Scusate, ma non fa mica l’avvocato? Saranno felicissimi i suoi assistiti che guardano da casa…", "Io di Alessio non voglio il mese dopo voglio il dopo percorso di terapia importante, grazie", "Dopo tutto quello che ha sentito, Sonia "la consigliera", ha chiesto un altro falò di confronto? Si vede il copione di Queen Mary "C’è posta per te" anche dal divano, ma Francesca Cacace resta il peggiore glowdown della stagione", "No Alessio: se Sonia si volesse veramente bene, non potrebbe mai scegliere ancora te. Povera Sonia del tutto dipendente affettivamente da questa persona".

