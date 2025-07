Temptation Island, Sonia M. e Alessio sono tornati insieme: il retroscena dopo il reality (e le polemiche) Dopo settimane di tensioni e un confronto molto duro davanti alle telecamere, si torna a parlare di Sonia M. e Alessio, e di un possibile ritorno di fiamma.

Il momento del confronto tra Sonia M. e Alessio a Temptation Island è stato uno dei più discussi dell’edizione 2025. Dopo aver trascorso giorni separati nel villaggio, tra video che hanno fatto male e silenzi pesanti, i due si sono trovati faccia a faccia davanti a Filippo Bisciglia per provare a chiarirsi. Tutti si aspettavano che Alessio cercasse un riavvicinamento, ma è andata in modo completamente diverso. Lui ha deciso di troncare la relazione, accusando la fidanzata di non avergli mai dato modo di capire se la amasse davvero. Un colpo durissimo per Sonia, che non ha nascosto la sua delusione.

Temptation Island: ritorno di fiamma per Sonia M. e Alessio

Se il loro addio sembrava definitivo, nelle ultime ore stanno emergendo segnalazioni che raccontano tutt’altra storia. L’esperta di gossip Deianira Marzano ha ricevuto più messaggi da parte di chi conosce la coppia nella vita reale. Secondo queste fonti, i due non solo si sarebbero riavvicinati, ma avrebbero anche ripreso la convivenza, lasciandosi definitivamente alle spalle le incomprensioni nate durante il programma. A supportare questa ipotesi, anche un video diffuso da Biagio D’Anelli, in cui Sonia M. e Alessio appaiono insieme in una pizzeria. Nessun atteggiamento plateale, ma abbastanza per far pensare che i rapporti tra i due si siano sistemati una volta lontani dalle telecamere del reality.

Niente uscite pubbliche: il motivo dietro la scelta

Alcuni si sono chiesti perché, se davvero sono tornati insieme, i due continuino a non farsi vedere in giro come coppia. Ma anche su questo è arrivata una possibile spiegazione: finché Temptation Island è ancora in onda, non possono svelare pubblicamente l’esito del loro percorso. Una clausola contrattuale, molto rigida, che impedisce qualsiasi anticipazione non autorizzata. Ecco perché Alessio, secondo chi lo conosce, in questi giorni starebbe evitando accuratamente di farsi vedere in compagnia di Sonia.

Fan divisi tra delusione e speranza

Com’era prevedibile, la notizia di un possibile ritorno insieme ha spaccato il pubblico. C’è chi pensa che i due meritino una seconda possibilità, ma anche chi non riesce a comprendere la scelta di Sonia. Sui social non mancano commenti duri, soprattutto da parte di chi ha seguito l’intero percorso della coppia e non ha dimenticato le parole usate da Alessio durante il falò. A oggi, non ci sono conferme ufficiali, ma tra video, messaggi e indiscrezioni, l’ipotesi di un ritorno insieme sembra tutt’altro che infondata. Alessio, al termine del confronto televisivo, aveva detto di voler intraprendere un percorso personale importante, e forse è proprio da lì che lui e Sonia hanno trovato un nuovo equilibrio. Se davvero ci stanno riprovando, lo scopriremo solo nelle prossime puntate di Temptation Island, o magari poco dopo, quando finalmente potranno raccontare la loro verità senza più vincoli.

