Affari Tuoi, Andrea l'indeciso: due cambi e il padre lo salva sul gong. Un gesto di De Martino scatena i sospetti del web

Nella puntata di Affari Tuoi di mercoledì 25 giugno 2025 gioca Andrea, pacchista 34enne dell’Emilia Romagna che gioca col pacco numero 13. Il concorrente lavora in un’azienda di parafulmini ed è accompagnato in studio dal padre Renzo, pensionato e nonno con la valigia per stare vicino all’altra figlia che vive all’esterno. La specialità della serata presentata da Thanat è lo squaccherone. Ecco com’è andata la puntata.

Affari Tuoi, come è andata la puntata del 25 giugno

La partita di Andrea comincia come peggio non poteva. Il primo pacco aperto, infatti, contiene 300mila euro e in studio cala subito il gelo: "Possiamo andare a casa" dice il concorrente, che però si rianima immediatamente pescando il pacco da zero euro che riporta l’allegria in studio tra le note di Anema e Core.

Il primo giro di chiamate si completa con i pacchi da 75mila, 5, 30mila e 50 euro, con una curiosità: a pescare tutti i blu è papà Renzo, mentre Andrea chiama solo pacchi rossi. La prima offerta del Dottore è interlocutoria: 22mila euro. Troppo poco per spingere il concorrente a chiudere subito la serata: "Puntiamo a divertirci di più".

La partita prosegue tra alti e bassi e – dopo aver tolto dal tabellone i pacchi da 100, 100mila e 15mila – il Dottore propone il cambio, proposta accettata dal 34enne emiliano che lascia il 13 per il 12, una mossa azzeccata perché si scopre subito che nel pacco pescato da Andrea c’erano 20 euro. Dopo aver tolto dal tabellone lo Squaccherone e i 20mila euro, la situazione del tabellone è di perfetto equilibrio: 4 blu e 4 rossi, tra cui i primi da 50mila e 200mila euro. Il Dottone bissa l’offerta da 20mila euro – rifiutata – e nel tiro successivo propone di nuovo il cambio pacco, accettato anche stavolta da Andrea che posa il 12 e prende il 20. Subito dopo saltano fuori il pacco 50mila euro e quello di Gerrino, una doppietta positiva che sembra mettere in discesa la partita.

A cinque tiri dalla fine, l’assegno messo sul tavolo dal Dottore ammonta a 26mila euro. Papà Renzo è orientato a rifiutare, consiglio seguito di buon grado da Andrea che dice: "Io ci provo e vado avanti". Poi Il dottore propone ancora 22mila euro: "Io gioco a football americano, e quando c’è da tirare testate bisogna farlo… rifiuto a vado avanti". Il trend positivo continua e il concorrente trova i 500 euro. Con 4 pacchi in gioco, ci sono ora 200mila, 10mila, 5mila euro da una parte e 200 euro dall’altra. Andrea chiede 199mila euro e Pasquale Romano risponde presentandogli un’offerta da 30mila euro, una cifra lontanissima dalla richiesta dal concorrente. "Tu che dici pà", domanda Andrea al padre. "La mamma accetterebbe" risponde il genitore, che poi aggiunge: "Io a questo punto accetterei". "Io andrei a mille all’ora 24 ore al giorno. Ma è anche vero che se caccio un tiro sbagliato papà mi mette sotto con la macchina. Il rischio è grande, ascolto papà e accetto". Il consiglio di Renzo si rivela vincente. Nel pacco di Andrea, infatti, c’erano solo 10mila euro.

Le reazioni dei social alla partita di Andrea

Tante le reazioni social che hanno accompagnato la partita di Andrea, che anche per il suo modo di fare abbastanza solare e disinvolto ha attirato l’attenzione di molti utenti del web: "Gioco a football, do le testate di sopra e di sotto…. e poi ACCETTO l’offerta", si legge in un commento. "Dopo tanto sbattersi ha accettato", aggiunge un altro utente. Sono tanti anche i post che criticano la scelta di Andrea di accettare l’offerta del Dottore nonostante i 200mila euro ancora in gioco: "Hai avuto troppa fretta di accettare proprio sul finale. Dopo che hai tenuto duro tutta la partita".

E infine, alcuni utenti hanno notato un gesto di Stefano De Martino a fine puntata che li ha spinti a ipotizzare che il conduttore a fine partita già conosceva il contenuto degli ultimi due pacchi rimasti in gioco. Un’ipotesi ovviamente del tutto non provata: "Non ha sbirciato e sa che ci sono i 200k (perché manda la pubblicità) nel 14…hanno fatto segnali", "Stasera abbiamo avuto la prova nella parte finale che Stefano sa cosa c’è sotto i pacchi".

