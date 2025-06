Reazione a Catena, niente da fare per le Trerapiste e i social si infiammano: "Non si può sentire" La soluzione dell'Ultima parola ha scatenato il caos sul web: "Casco e ciondolo???? Autori cari avete un problema!!!".

Ancora un buco nell’acqua per le Trerapiste. Ieri, mercoledì 25 giugno 2025, Francesca D, Francesca e Virginia hanno mantenuto il titolo di campionesse di Reazione a Catena, ma senza portarsi a casa il montepremi. A sfidarle, questa volta, c’erano le Pizzicate, team composto da Priscilla, Benedetta e Federica, tre studentesse universitarie originarie della Puglia e appassionate della ‘pizzica’, tipica danza salentina che hanno anche mostrato in studio. Purtroppo, però, le debuttanti hanno avuto la peggio all’Intesa vincente dove hanno azzeccato soltanto 5 parole contro le 11 trovare dalle affiatatissime Trerapiste. Vediamo insieme come è andata questa puntata del game show di Rai 1 condotto da Pino Insegno.

Reazione a Catena, puntata di mercoledì 25 giugno 2025: cosa è successo

Sconfitte le Pizzicate a L’Intesa vincente, le Trerapiste sono approdate alla loro quarta Ultima catena con un montepremi iniziale di 99mila euro, sceso a 24.750 e poi ancora a 12.375 dopo l’acquisto del Terzo Elemento nell’Ultima parola. Per portarsi a casa il bottino, le campionesse avrebbero dovuto trovare un termine che collegasse perfettamente ‘Giallo e Ciondolo’, avendo a disposizione solo le lettere iniziali di ‘Ca’ e la finale ‘O’. Dopo un’attenta riflessione, il trio di amiche romane ha scelto di rispondere con ‘Cartellino’ ma la soluzione corretta era ‘Casco‘.

"Casco/ciondolo non si può sentire", social contro l’Ultima parola

Mentre le Trerapiste provavano a indovinare l’Ultima parola di Reazione a Catena, il pubblico sui social faceva altrettanto. Su, dove ogni sera i telespettatori si riuniscono per commentare la partita, sono stati tantissimi gli utenti che hanno trovato la scelta degli autori sbagliata: "Casco/ciondolo non si può sentire", "Vabbè, ma boh. Dai. È irrispettoso fare sti collegamenti senza senso", "Casco = ciondolo, soluzione raffazzonata", "Queste sono definizioni farlocche", "Casco e ciondolo???? Autori cari avete un problema!!!", "Parola davvero a inganno finale, seppur corretta!", "Va beh ditelo che non volevate che la indovinassero", "Vabbé!! Assai tirata!! Buonasera a tutti amici a domani!!!".

