Ascolti tv ieri (15 giugno): Ranucci non sfonda con Report, Pino Insegno domina, flop inatteso per De Martino La Notte nel Cuore vince la prima serata con il 14,9% di share, le repliche di Màkari ferme all’11,4%, sale Giuseppe Brindisi: tutti i numeri e i dati Auditel

La settimana degli ascolti tv si chiude senza vincitori né vinti, ma tantissimo sport. Ieri domenica 15 giugno 2025, infatti, le repliche di Màkari 3 non hanno brillato su Rai 1 in una prima serata vinta da La Notte nel Cuore su Canale 5. Benissimo Italia 1 con la FIFA World Cup, così come Tv8 con la Formula 1. Sigfrido Ranucci, invece, non è riuscito a sfondare su Rai 3. Scopriamo com’è andata la giornata degli ascolti e analizziamo tutti i dati Auditel.

Ascolti tv, la prima serata: chi ha vinto tra Màkari 3, La Notte nel Cuore e Report

Ieri domenica 15 giugno 2025 in prima serata su Rai 1 è tornato in replica Màkari 3. La terza puntata della terza stagione della fiction Rai con Claudio Gioè non è andata oltre l’11,4%% di share, fermandosi a 1 milione e 632mila spettatori. Su Canale 5, invece, sono andati in onda il decimo e l’undicesimo episodio de La Notte nel Cuore. La dizi turca ha toccato il 14,9% di share, radunando 1 milione e 878mila spettatori sulla rete ammiraglia Mediaset.

Su Rai 2 ha debuttato La Casa dei Misteri. La prima puntata della miniserie thriller francese ha appassionato 533mila spettatori, pari al 3,5% di share. Su Italia 1, invece, Enrico Papi e il suo Sarabanda Celebrity hanno lasciato spazio alla partita di FIFA World Cup – PSG-Atlético Madrid. La netta vittoria dei francesi ha interessato 1 milione e 625mila spettatori, pari al 10,4% di share.

Nel prime time di Rai 3 Sigfrido Ranucci (finito nella bufera in Rai) è tornato al timone di Report, ma non è riuscita a mettere a segno l’ennesimo ‘colpo’ a causa di un palinsesto affollato. La puntata di ieri ha registrato un ascolto medio di 1 milione e 352mila spettatori, calando all’8,8% di share. Giuseppe Brindisi ha invece raccolto 863mila spettatori alla conduzione di Zona Bianca su Rete 4, salendo al 7,4% di share.

Su La7 è andato in onda il film Mine vaganti. La pellicola del 2010 diretta da Ferzan Özpetek con Riccardo Scamarcio ha ottenuto il 3,4% di share con 514mila spettatori. Su Tv8, infine, è andato in scena Gran Premio del Canada di Formula 1, che ha fatto segnare l’8,2% di share (1 milione e 251mila spettatori), mentre su Nove Little Big Italy ha totalizzato un a.m. 457mila spettatori, pari al 2,9% di share.

Ascolti: i numeri di ieri: Pino Insegno e la fascia preserale

Se Stefano De Martino non è riuscito a brillare nell’access prime time di Rai 1 (facendo segnare ‘solo’ il 26% di share) a causa dell’inizio delle dirette sportive sulle reti generaliste, nella fascia preserale Pino Insegno ha allungato ancora su Gerry Scotti. La puntata di ieri di Reazione a Catena ha infatti raggiunto il 21,9% di share e 2 milioni e 796mila spettatori, mentre Caduta Libera si è fermato al 15,1% di share con 1 milione e 806mila spettatori.

