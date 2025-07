Ascolti tv ieri (21 luglio): Pino Insegno nel mirino di Enrico Papi, Ilary Blasi vince su Alberto Angela Battiti Live vince la prima serata con il 19,5% di share, Noos risale al 13,8%, Sarabanda esordisce nel preserale contro Reazione a Catena: tutti i dati Auditel

La settimana degli ascolti tv si riapre con una nuova sfida tra Alberto Angela e Ilary Blasi in prima serata e una grande novità nel preserale. Ieri lunedì 21 luglio 2025, infatti, su Rai 1 è andato in onda il quinto appuntamento di Noos – L’avventura della conoscenza, scontratosi nuovamente con la musica di Battiti Live. Nell’access prime time, invece, Enrico Papi ha fatto il suo esordio alla guida di Sarabanda. Scopriamo com’è andata la giornata degli ascolti e analizziamo tutti i dati Auditel.

Ascolti tv, la prima serata: chi ha vinto tra Noos – L’avventura della conoscenza e Battiti Live

Ieri lunedì 21 luglio 2025 in prima serata su Rai 1 Alberto Angela è tornato al timone di Noos – L’avventura della conoscenza. Il quinto appuntamento dello show di divulgazione scientifica ha raccolto di 1 milione e 787mila spettatori sulla prima rete, raggiungendo il 13,8% di share. Su Canale 5, invece, Ilary Blasi (affiancata da Alvin e con la partecipazione di Nicolò De Vitiis) ha condotto la terza puntata di Battiti Live. Il festival della musica dell’estate ha toccato il 19,5% di share, radunando 2 milioni e 125mila spettatori sulla rete ammiraglia Mediaset e aggiudicandosi il prime time degli ascolti.

Su Rai 2 spazio alla serie tv statunitense Elsbeth. Il settimo e l’ottavo episodio dello spin-off dei legal drama The good wife e The good fight hanno ottenuto il 4% di share, conquistando 598mila spettatori. Su Italia 1 è invece andata in onda Chicago PD, che ha appassionato 1 milione e 174mila spettatori crescendo fino al 8,5% di share.

Su Rai 3 Manuela Moreno è tornata alla guida di Filorosso. Il sesto appuntamento stagionale ha fatto segnare il 5,3% di share, risalendo a 696mila spettatori. Nicola Porro ha invece salutato il pubblico di Quarta Repubblica (tornerà in onda a settembre) e Rete 4 ha lasciato spazio al film con Hilary Swank Doppio Inganno, che ha interessato 552mila spettatori registrando il 4% di share.

Su La7 è andato Diaz – Non pulire questo sangue ha totalizzato un a.m. di 347mila spettatori, pari al 2,4% di share. Su Tv8 è invece calato il sipario su In & Out – Niente di Serio. La sesta e ultima puntata dello show comico si è fermato all’1,7% di share (240mila spettatori); il programma chiude così la prima edizione con una media dell’1,85% di share. Su Nove, infine, Little Big Italy ha collezionato 458mila spettatori, pari al 3% di share.

Ascolti, i numeri di ieri: il debutto di Enrico Papi e Sarabanda nel preserale

Dopo essersi ‘presa’ l’access prime time con La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti (ieri al 22,8% e 3 milioni e 704mila spettatori contro il 16,1% di share di Techetechetè, tornato in onda dopo lo spin-off Techeteche Top Ten condotto da Bianca Guaccero), Mediaset ha lanciato la sfida a Rai 1 anche nella fascia preserale. Chiusa l’avventura di Sarabanda Celebrity, Enrico Papi ha debuttato infatti al timone di Sarabanda su Canale 5 raccogliendo 2 milioni e 211mila spettatori. Lo storico game show musicale ha così esordito al 19,3% di share, con Reazione di Catena di Pino Insegno (ieri al 24,1% di share e sotto i 3 milioni di spettatori) nel mirino.

