Ascolti tv ieri 29 giugno: Gerry Scotti si prende la 'rivincita' su Pino Insegno (che parte bene), la prima senza De Martino per Rai 1

La settimana degli ascolti tv si chiude con delle sfide inedite. Ieri domenica 29 giugno 2025, infatti, su Rai 1 sono iniziate le repliche di Imma Tataranni 2, che hanno ‘duellato’ contro il concerto evento Torino is Fantastic condotto da Gerry Scotti su Canale 5. Su Rai 3 è tornato in onda Sigfrido Ranucci, mentre Italia 1 ha fatto nuovamente spazio al calcio e al Mondiale per Club. Scopriamo com’è andata la giornata degli ascolti e analizziamo tutti i dati Auditel.

Ascolti tv, la prima serata: chi ha vinto tra Imma Tataranni 2 e Torino is Fantastic

Ieri domenica 15 giugno 2025 in prima serata su Rai 1 è tornato in replica Imma Tataranni 2. La prima puntata della seconda stagione della fiction Rai con Vanessa Scalera ha ottenuto il 12,5% di share, radunando 1 milione e 607mila spettatori sulla prima rete. Su Canale 5, invece, è andato in scena il concerto Torino is Fantastic, tenutosi lo scorso 24 giugno nel capoluogo piemontese in occasione dei festeggiamenti di San Giovanni. L’evento condotto da Gerry Scotti ha radunato oltre 40mila persone in piazza Vittorio Veneto, è stato un successo sui social e in tv ha raggiunto 20,8% di share, con un ascolto medio di 2 milioni e 423mila spettatori sulla rete ammiraglia Mediaset.

Pino Insegno ha fatto il suo debutto nel prime time di Rai 2 al timone di Facci Ridere. La prima puntata del nuovo show comico (travolta dalle critiche sul web) ha esordito al 5,9% di share, fermandosi a 754mila spettatori. Su Italia 1, invece, ancora spazio allo sport e al Mondiale per Club, con la partita valevole per la FIFA World Cup – Flamengo-Bayern Monaco. La vittoria dei tedeschi ha appassionato 1 milione e 348mila spettatori, pari al 11,5% di share.

Dopo la bufera in casa Rai, Sigfrido Ranucci è tornato alla guida di Report; la puntata di ieri ha fatto segnare l’8,5% di share con un a.m. di 1 milione e 173mila spettatori. Giuseppe Brindisi e Zona Bianca hanno invece fatto spazio al ritorno di Freedom – Oltre il confine su Rete 4. Il primo appuntamento stagionale condotto da Roberto Giacobbo ha totalizzato 450mila spettatori, registrando il 3,9% di share.

Su La7 è andato in onda il film Il momento di uccidere. La pellicola del 1996 con Matthew McConaughey, Sandra Bullock e Samuel L. Jackson ha toccato il 3,5% di share con 435mila spettatori. Su Tv8, infine, sono tornati i celebri I Delitti del BarLume – La tombola del triai, che ha fatto segnare il 2% di share (262mila spettatori), mentre su Nove Little Big Italy ha collezionato 342mila spettatori, pari al 2,5% di share.

Ascolti: i numeri di ieri: Scotti vs Insegno e la prima senza De Martino

Se da un lato Gerry Scotti è riuscito a prendersi una ‘rivincita’ dominando la prima serata del debutto di Pino Insegno, dall’altro Caduta Libera (fermo al 12,2% di share su Canale 5) non riesce ancora a incalzare Reazione a Catena (20,3% di share su Rai 1) nella fascia preserale.

Ieri domenica 29 giugno è inoltre stato il primo access prime time senza Stefano De Martino, che ha chiuso la sua lunga cavalcata al timone di Affari Tuoi. Il ritorno di Techetechetè (con la prima puntata speciale condotta da Topo Gigio) ha debuttato comunque con un ottimo 20,5% di share, coinvolgendo 2 milioni e 884mila spettatori.

