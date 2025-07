Temptation Island, Sonia B 'scarica' Simone dopo il tradimento: "Distruggilo". Marco lascia Denise: "Follemente innamorati" Nella puntata di Temptation non mancano colpi di scena, con Sonia pronta a mollare il compagno e Marco che tentenna prima di lasciare Denise: le reazioni social

Nella nuova puntata di Temptation Island, il programma descritto come un viaggio nei sentimenti e condotto da Filippo Bisciglia, assistiamo su Canale 5 a nuove dinamiche, una delle quali veramente triste e che vede coinvolta Sonia B, ‘tradita’ dal fidanzato Simone che ha dato un bacio (e pare anche altro) alla tentatrice Rebecca prima di cambiare idea e dire "Sonia sarà la madre dei miei figli". Peccato che lei abbia visto tutto e pianto insieme alle altre fidanzate mentre si rendeva conto l’errore fatto. Ecco cosa è successo nella puntata del 23 luglio tra Alessio e Sonia B e le immancabili reazioni sui social.

Temptation Island, Sonia B e Simone al falò di confronto e le reazioni social

Dopo aver ammesso di aver tradito Sonia Barrile un paio di settimane fa, Simone si lascia andare completamente baciando la single Rebecca Ruffinengo. Sonia, chiamata nel capanno con le altre fidanzate, vede un video in cui l’alchimia tra la tentatrice e il compagno è palese, ma non sembra esserne sorpresa, anzi prende le distanze dicendo "Vedo solo del viscidume in lui. Uno così non riuscirà mai ad amare nella vita. Mi ha portata al limite. Ho finito le parole. Mi do delle colpe, potevo rendermene conto prima. Ho capito di avere avuto accanto un viscido, un por*o. Un uomo trasparente". Parole forti, dettate perlopiù dalla delusione. Una volta al falò, Sonia vede diversi filmati: nel primo Simone invita Rebecca a fare un’esterna con lui e parla della sua dolce metà: "Il fatto che abbiamo dei cani in comune mi spaventa. Se amo il cane più di lei? Quello, senza dubbio". In tale occasione non mancano dolci effusioni, tra cui massaggi e un morso sul braccio del tutto inaspettato per chiunque, figuriamoci per la diretta interessata, Sonia B, che scoppia a piangere. La loro relazione è finita? Lei ne sembra consapevole e infatti dichiara: "Credo che lui non mi amasse più da tempo, ma non ha mai avuto il coraggio di dirmelo. È rimasto con me per convenienza. Che senso aveva portarmi qui?".

Poi il secondo video, quello che sconvolge del tutto Sonia perché viene mostrato Simone mentre ‘porta’ in bagno Rebecca: è lì che i due si baciano. Lei però interrompe la visione. Tornata nel villaggio, pare consapevole di ciò che deve fare e decisa a farlo. La scelta più matura, responsabile e difficile che possa prendere: "Voglio che si presenti qui, adesso. Non ho nemmeno più lacrime per lui. Non le merita". Subito dopo però la telecamera passa su Simone, che sembra aver cambiato idea: "Sonia è una donna con la D maiuscola. Se la perdessi sarebbe la sconfitta più grande della mia vita. La conosco da 15 anni. Nei sei anni insieme non ha mai sbagliato nulla. Nella sua vita c’erano io, la sua famiglia e i miei cani. Dove trovo un’altra così?". Un po’ troppo tardi per tornare indietro, ma il giovane ancora non lo sa. Sonia però è certa della prossima mossa e chiede un falò di confronto immediato: "Voglio vederlo. Deve guardare tutto lo schifo che ha fatto. Non ha nulla nel cervello. Non mi deve più guardare. Non voglio essere guardata da un viscido così". Come andrà a finire tra i due però lo sapremo solo questa sera, giovedì 24 luglio 2025.

Nel frattempo sui social non mancano le reazioni degli utenti: "Simone e il limone rivelatore: si bacia un’altra per rendersi conto che la sua fidanzata è una brava ragazza e può essere la madre dei suoi figli", "‘Sonia è una donna con la D maiuscola’ detto dopo essersi limonato un’altra… BOH", "Ma nel terzo video la tentatrice dice: ‘quando ha finito tutto mi ha baciata’… Non leggo commenti in merito…c’è solo un’interpretazione no?", "Ahia, più analizziamo e più cadiamo nel baratro…", "Di nuovo… ipocrisia ma a livelli che ti chiedi se sia reale", "Raga ma ci rendiamo conto che mentre i due schifosi facevano le porcherie in bagno, c’erano i cameraman che li aspettavano fuori?", "Devono aver pagato molto bene questa tentatrice per convincerla ad andare dietro a questo narcisista", "Si ricordano tutti di avere una grande donna al loro fianco dopo aver capito di aver fatto una grande figura di mer*a", "Io voglio Sonia con uno spillo enorme pronta a fargli esplodere tutto: muscoli palle e bulbi oculari", "Secondo me non si presenta al falò, volevo dirvelo", "Ma tu davanti a un bacio in diretta, davanti alla tua fidanzata, come ti giustifichi? Io vorrei sape l’inventiva umana dove arriva".

E ancora: "Sonia, ti prego, distruggilo", "La tentatrice con la faccia schifata dopo il limone dice tutto", "Appena finito di vedere un’altra puntata di #TemptationIsland e sono grata che gli unici uomini che amo nella mia vita siano i bangtan", "Che cliffhanger!", "Gli uomini stanno facendo la loro figura di mer*a", "Più che falò di confronto SoniaBi dovrebbe lanciarlo direttamente nello spazio con uno schiaffone per fargli controllare di persona che LA TERRA NON È PIATTA!", "Questo gli mette le corna in diretta con tanto di limoni nel cesso con la tentatrice e poi va dalla fidanzata a dirle che non vuole perderla e che potrebbe essere la madre dei suoi figli ma quanto puoi fare schifo", "Sonia per domani ho mille aspettative, ti scongiuro dammi soddisfazione e sputagli in faccia, buttalo nel mare, tiragli i capelli, tagliagli quei cappelli orrendi. Fammi sognare, fammi sentire fiera di te cucciolona mia", "Comunque proporrei un minuto di silenzio per quei poveri cameraman che sono dovuti rimanere dietro la porta a sentire le por*ate di quei due", "Le hai fatto scoprire di avere le corna in tv, le hai fatto le corna in tv, e dici che non PUOI perderla. BRO, l’hai persa nel momento in cui hai messo piede nel villaggio. Simone la vergogna degli uomini".

Temptation Island, la storia di Denise e Marco al capolinea e i commenti sui social

La coppia già ‘scoppiata’ della puntata invece è quella composta da Denise e Marco, il quale cerca Filippo Bisciglia dopo una corsa sfrenata verso il villaggio delle donne per vedere la fidanzata (viene fermato dalla security), che lo considera un immaturo e lo paragona sempre al 24enne Flavio, cosa che accade anche durante il confronto finale dicendo "Lui fa il calciatore a 24 anni, tu alla stessa età eri a Ibiza". L’uomo chiede il falò di confronto che però finisce malissimo. In un un primo momento, infatti, alla fatidica domanda di Bisciglia "Marco torni a casa solo o con Denise?", lui sembra tentennare ai saluti, dopo aver detto "Mi dispiace, non ce la faccio a superare quello che hai fatto. Sono stato troppo male, non mi aspettavo che pensassi tutte queste cose di me. Ti devi prendere le responsabilità di quello che hai detto, le parole fanno male. Sono deluso ma innamorato. L’amore però non basta: dev’essere accompagnato da rispetto e stima dell’altra persona". Denise, invece, ammette che sarebbe uscita con lui. Poi, vedendo le lacrime, riformula la domanda mentre Denise piange. Se lei dice "Hai capito che mi ami finalmente", lui tentenna ma poi ammette: "Non ce la faccio De’". Finisce così la storia tra i due.

Anche in questo caso fioccano le reazioni sui social: "Marco a 24 anni lavorava a Ibiza nei locali. Fabio è così maturo che a 24 anni fa il tentatore a Temptation Island. Hai poche idee e confuse cara Denise", "Spieghiamoglielo tutti insieme: Se a 24 anni fai il calciatore e giochi ancora al campetto della parrocchia, è perché sei una conclamata SEGA!", "Mah, per me Denise non ha fatto nulla di male e il fatto che lei gli abbia perdonato corna e quant’altro ma lui non può perdonare di aver parlato ‘male’ di lui la dice lunga su quanto lui effettivamente l’amasse", "Marco che nonostante le 3 volte non cambia idea e torna a casa solo", "Marco che corre, la redazione che lo insegue, lo slow Motion, la canzone, il tramonto, il mare. È tutto così perfetto. Grazie Maria", "Comunque #temptationisland è la prova di come gli uomini etero abbiano strappato lo scettro della teatralità alle donne", "Io sono SCIOCCATA da quest’essere, non può essere reale".

E ancora: "Unpopular opinion: per me Marco e Denise sono follemente innamorati l’uno dell’altra e mi auguro che la loro storia abbia un lieto", "Io credo che tra Marco e Denise ci sia tanta incomprensione ma anche tanto amore. Lei ha perdonato tanto, lui ha sopportato. Una chance da persone leggere se la meritano", "Sto vedendo il RESTART di Mediaset, e secondo me Denise ha veramente sbagliato con Marco, lo ha sminuito, paragonato con un ragazzo molto più giovane di lui, e svalutato dei gesti e sacrifici che lui ha fatto per lei. Ed ora piange, e gli dice che lo ama? Mah!", "Comunque boh non sappiamo le dinamiche interne e sicuramente avranno sbagliato sia Denise sia marco ma lui ha accettato i suoi figli e ha cambiato lavoro, penso che un minimo di sentimento ci fosse per fare queste scelte".

