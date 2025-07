Reazione a Catena, le ‘Giovediamoci’ vincono (ancora) tra le polemiche del web: “Meglio Sarabanda” Seconda vittoria di file per le campionesse di Sarno nella puntata di ieri (23 luglio), ma il web si spacca: “Definizioni facilissime”.

Ieri, mercoledì 23 luglio 2025, su Rai 1 è andata in onda una nuova puntata di Reazione a Catena, l’amatissimo quiz show condotto da Pino Insegno. In studio ancora le ‘Giovediamoci’, il trio di campionesse formato da Luana, Claudia e Raffaella, reduce dal colpaccio piazzato la sera precedente quando hanno incassato 66mila euro (la vincita più alta della stagione). Stavolta a contenderle lo scettro sono i Guasti d’amore, squadra formata da Micaela, Ilaria e Alessandro, tre amici uniti dalla passione comune per la pallavolo.

Ecco come è andata la puntata, chi ha vinto e come hanno reagito i social, come sempre molto partecipi agli eventi di Reazione a Catena.

Reazione a Catena, cosa è successo nella puntata di ieri (23 luglio 2025)

Pur dimostrando buona chimica di squadra e simpatia, i ‘Guasti d’amore’ non sono riusciti a tener testa alle ‘Giovediamoci’, che hanno inanellato 14 risposte esatte all’Intesa Vincente contro le 9 messe insieme dagli sfidanti della puntata. Il trio di campionesse di Sarno ha quindi confermato il titolo e si è presentato all’Ultima Catena con un bottino di 119mila euro, poi calato a quota 7.438 euro dopo 4 errori nell’individuazione delle parole.

Per vincere dovevano indovinare un termine che inizia per GI e finisce per A legato alla parola ‘Maschera’. Le tre amiche non hanno trovato l’illuminazione e hanno deciso di comprare il terzo elemento, abbassando il loro montepremi a quota 3.719 euro; la terza parola era Crema. Luana, Raffaella e Claudia si sono confrontate per 60 secondi e poi quest’ultima ha annunciato a Pino Insegno la loro risposta: "Gianduia". Era proprio la parola vincente, che ha permesso alle ‘Giovediamoci’ di fare due su due, conquistando una nuova vincita dopo i 66mila euro incassati al debutto nel programma.

Per loro solo un po’ di rammarico perché la Gianduia – associata alla maschera di carnevale piemontese – era stata la prima citata da Claudia prima dell’acquisto del terzo elemento. Con un po’ di coraggio in più, quindi, la vincita poteva essere più cospicua.

Le reazioni dei social dopo la vittoria della ‘Giovediamoci’

Il secondo montepremi incassato dalle tre sarnesi non è stato accolta da un tripudio di applausi sul web. Su ‘X’ infatti sono molti gli utenti che finora non le apprezzano particolarmente, soprattutto dopo la maxi-vincita del debutto che secondo qualcuno è arrivata grazie a un’Ultima Catena un po’ troppo abbordabile. "Niente, ‘ste campionesse non convincono", ha osservato un telespettatore. "Brave le nuove campionesse, ma hanno trovato sia nell’intesa che nella catena finale definizioni facilissime, vedremo", ha aggiunto un altro utente. E ancora: "Parola finale di una facilità estrema. Si poteva indovinare senza comprare il terzo elemento".

Si sono notati anche diversi commenti sulla sfida tra Reazione a Catena e Sarabanda, iniziata lunedì 21 luglio e che proseguirà tutta l’estate.

"Come ritmo, godibilità, hype, tenuta complessiva nella durata, #Sarabanda schiaccia letteralmente" ha scritto un utente che evidentemente preferisce il game di Enrico Papi. E ancora: "Che dire #Sarabanda mille anni sopra a #ReazioneaCatena".

Ma a fronte di tante critiche c’è anche una parte del web che sostiene il trio di Sarno. C’è chi ha scritto: "Direi che confermano di essere parecchio brave nell’Intesa, con buona pace dei complottari di Twitter", oppure: "Le campionesse sono brave, è inutile parlare di complotto non strillano e non vanno a 3x, i ragazzi precedenti non li sopportavo", e infine: "Vedete complotti ovunque. Ma rilassatevi che siete assurdi!!".

