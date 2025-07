Ascolti tv ieri (9 luglio): Federica Sciarelli saluta col botto, Canale 5 domina e Rai 1 affonda con Alessandro Preziosi PSG-Real Madrid vince la prima serata al 21,8% di share, Chi l’ha visto? chiude al 10,2%, Giuseppe Brindisi risale e torna Rocco Schiavone: tutti i dati Auditel

Mercoledì di debutti e congedi negli ascolti tv. Ieri mercoledì 9 luglio 2025, infatti, è calato il sipario sulla 37esima edizione di Chi l’ha visto?, con Federica Sciarelli che ha chiuso un’altra stagione fatta di ottimi numeri al 10,2% di share. Su Rai 1, invece, il film Bla Bla Baby è stato annichilito dal Mondiale per Club su Canale 5, mentre su Rai 2 sono iniziate le repliche di Rocco Schiavone. Scopriamo com’è andata la giornata degli ascolti nel dettaglio e analizziamo tutti i dati Auditel.

Ascolti tv, la prima serata: chi ha vinto tra Bla Bla Baby e PSG-Real Madrid

Ieri mercoledì 9 luglio 2025 in prima serata su Rai 1 è andato in onda il film Bla Bla Baby. La pellicola del 2022 diretta da Fausto Brizzi con Alessandro Preziosi e Matilde Gioli si è fermata a 1 milione e 865mila spettatori, non andando oltre il 9,12% di share sulla prima rete. Su Canale 5, invece, è tornato il calcio con Mondiale per Club e la partita valevole per le semifinali della FIFA Club World Cup – PSG-Real Madrid. La vittoria con tanto di poker dei parisiens ha radunato 3 milioni e 500mila spettatori sulla rete ammiraglia Mediaset, toccando il 21,8% di share e dominando il prime time.

Su Rai 2 Delitti in Paradiso (il cui gran finale di stagione verrà trasmesso stasera) ha lasciato spazio all’inizio delle repliche di Rocco Schiavone 3. La prima puntata della terza stagione della serie con Marco Giallini ha conquistato 773mila spettatori, raggiungendo il 5,1% di share. Su Italia 1 è invece andato in onda il film Una ragazza e il suo sogno. La pellicola del 2023 con Amanda Bynes e Colin Firth ha interessato 1 milione e 250mila spettatori, pari all’8,4% di share.

Su Rai 3 – come anticipato – è andata in scena l’ultima puntata di Chi l’ha visto?. L’ultimo appuntamento stagionale ha raccolto 1 milione e 392mila spettatori, con Federica Sciarelli che ha chiuso un’altra annata fatta di ottimi numeri nel prime time del mercoledì della terza rete facendo segnare il 10,2% di share. Su Rete 4 Giuseppe Brindisi ha invece totalizzato un a.m. di 814mmila spettatori al timone di Zona Bianca, crescendo fino al 6,9% di share. Su La7 Febbre da cavallo ha interessato 657mila spettatori, pari al 4,56% di share,

Su Tv8, infine Sliding Doors ha totalizzato un a.m. di 235mila spettatori, pari all’1,6% di share, mentre su Nove Hancock. Ha coinvolto 338mila spettatori, pari a uno share del 2,2%.

Ascolti, i numeri di ieri: l’access prime time

In un access prime time con Techetechetè in crescita (19,7% di share) e Paperissima Sprint in versione ridotta di 11 minuti (al 14,1% di share), Amadeus ha radunato 595mila spettatori al timone di The Cage – Prendi e scappa, ottenendo il 3,6% di share.

