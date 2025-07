Temptation Island, cosa è successo: Marco e Denise scoppiano al falò, Simone tradisce Sonia (e poi ci ripensa) Coppie sempre più scoppiate: falò, tradimenti, lacrime e dichiarazioni inaspettate: cosa è successo nella quarta puntata del viaggio nei sentimenti di Canale 5

Valentina Di Nino Giornalista Linkedin

Instagram

Facebook

Sito Romana, laurea in Scienze Politiche, giornalista per caso. Ho scritto per quotidiani, settimanali, siti e agenzie, prevalentemente di cronaca e spettacoli.

CONDIVIDI

Rush finale per Temptation Island. il programma cult dell’estate di Canale 5, giunto mercoledì 23 luglio 2025 alla sua quarta e penultima puntata. Dopo il primo, clamoroso falò di confronto, che ha visto la puntata scorsa protagonista la coppia di avvocati formata da Alessio e Sonia M, usciti separati, questa sera è la volta di un’altra coppia che arriva a confrontarsi faccia a faccia, quella formata da Marco e Denise. Ma fari puntati anche su Antonio e Valentina, Sarah e Valerio e soprattutto su Simone e Sonia B. Scopriamo come è andata e cosa è successo nella puntata di Temptation Island di mercoledì 23 luglio.

Temptation Island, cosa è successo nella puntata del 23 luglio: il falò tra Marco e Denise

La quarta puntata di Temptation Island 2025 in onda mercoledì 23 luglio su Canale 5 si apre con un falò di confronto, l’unico della serata, che vede protagonisti Marco e Denise. Il falò viene richiesto dal fidanzato, profondamente ferito dai video in cui ha visto la compagna avvicinarsi al single più desiderato di quest’anno, Flavio Ubirti. Marco non è tanto arrabbiato per il fatto che la fidanzata flirti con il bel 24enne, ma più che altro perché la ragazza più volte ha fatto paragoni tra i due, a uscirne perdente è stato sempre il fidanzato. questa sera vediamo Marco che, davanti all’ennesimo video di questo tipo letteralmente impazzisce, esce dal capanno e si butta in una corsa a perdifiato urlando: "Fatemela vedere! Fatemela vedere subito!" Si fa tutta la spiaggia correndo come un forsennato con gli addetti della security che cercano di fermarlo mentre si dirige ad ampie falcate verso il villaggio delle fidanzate. Poi si riesce a impedirgli di fargli fare il bis dell’indimenticabile impresa di Ciro Petrone. Marco si calma, torna nel villaggio dei fidanzati e cerca immediatamente Filippo Bisciglia. Dopo essersi scusato per l’intemperanza, gli comunica che vuole il falò di confronto. Il conduttore porta l’ambasciata a Denise e lei, letteralmente, cade dal pero: "Non so perchè me lo chiede, non so cosa ha visto, io non ho fatto niente". Insomma, la ragazza non si immagina lontanamente lo stato in cui trova il fidanzato al falò: letteralmente furibondo. La ragazza non riesce nemmeno a sedersi che viene travolta da una marea di parole, invettive, domande: "Ma non ti vergogni? Ma ti rendi conto cosa hai fatto?" chiede Marco, ma Denise dice ancora di non capire e che, se il ragazzo è arrabbiato il problema è il suo orgoglio. E l’orgoglio deve certo entrarci parecchio perchè, per tutto il tempo del confronto Marco non fa che tornare sullo stesso punto: il fatto che la ragazza si sia immediatamente avvicinata al tentatore Flavio, ma soprattutto che abbia fatto paragoni tra i due, dicendo che il tentatore è molto maturo mentre alla sua età il fidanzato stava ancora a fare lo scemo per locali. Poi non mancano le recriminazioni sulle loro scelte di vita precedenti a Temptation. Denise dice che Marco dovrebbe essere contento di aver visto i suoi video mentre lei è delusa del suo silenzio. E dice che quello che ha visto nei video, e che l’hanno fatto infuriare, lo ha fatto per movimentare le acque e spingerlo a riconoscere di amarla, visto che prima di entrare le aveva confidato che era un dubbio. Marco però è davvero arrabbiato e, alla domanda di rito se vuole tornare a casa da solo o no, sceglie la prima soluzione, con Denise che è in lacrime, perché dice di amarlo. I due si salutano tra abbracci baci e lacrime, e Bisciglia chiede ancora una volta a Marco se è sicuro di voler tornare a casa da solo. Il ragazzo molto provato, con la fidanzata in lacrime accanto e lui stesso visibilmente scosso conferma che, al momento, non ce la fa a perdonarla e la coppia, per il momento, scoppia al falò.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Temptation Island: Simone e Sonia B: il tradimento, poi la confessione di lui sulla fidanzata (furiosa)

L’altra storia che fa discutere moltissimo il pubblico questa sera è quella che vede protagonista la coppia formata da Simone e Sonia B. Il personal trainer sostenitore della teoria terrapiattista la fa veramente grossa. La fidanzata, già scossa dalla confessione di Simone di averla tradita sul posto di lavoro, questa sera deve assistere o quasi a un nuovo tradimento, che questa volta avviene sotto i suoi occhi. Simone infatti si gode un’esterna con la single Rebecca, con cui c’è subito molto feeling e per feeling intendiamo ricerca del contatto fisico. La situazione precipita quando i due si concedono un’esterna da soli: tra coccole, abbracci, morsetti e quant’altro. Poi li ritroviamo la sera in giardino che arrivano naso a naso. A quel punto Simone invita Rebecca: "andiamo in bagno". Le telecamere lì non ci sono ma i microfoni sì, e la povera Sonia può ascoltare in cuffia i tipici rumori dell’amore e, alla fine, anche la confessione della single. Una cosa che, ovviamente la sconvolge, tanto che chiede il falò immediato per farla finita con il fidanzato. Fidanzato che, ignaro di tutto, nel suo villaggio invece proclama: "Sonia è una donna donna. Potrebbe essere la madre di famiglia, se me la lasciassi scappare sarebbe il fallimento peggiore della mia vita". Domani potremo vedere questo caldissimo confronto.

Antonio e Valentina: la dichiarazione che sorprende Filippo Bisciglia

Anche nella quarta puntata di Temptation Island spazio al viaggio nei sentimenti della coppia formata da Antonio e Valentina. Lui nei giorni scorsi si era disperato di gelosia nel vedere la fidanzata avvicinarsi a un tentatore, tra lanci di oggetti, lacrime e gesti plateali, lei questa sera vede rinforzata la sua idea ("questo è malato di donna!") nelle immagini di un video che riprende Antonio affaccendato con una single con cui arriva al contatto fisico durante un’esterna in un parco avventura. Ma ciò che dice invece Antonio al momento del falò smentisce tutto questo, perché il ragazzo si spertica in una vera e propria dichiarazione d’amore per Valentina "ho capito che è la donna della mia vita. Si merita tanto amore, si merita tutto". Una dichiarazione che spiazza anche Filippo Bisciglia che commenta: "Chi se lo sarebbe mai aspettato da Antonio".

Valerio spiazza Sarah

La quarta coppia raccontata nella quarta puntata di Temptation Island 2025 è quella formata da Valerio e Sarah. Sarah aveva confessato appena arrivata, di aver "preso dei caffè" con alcune persone con cui si messaggiava, perchè sentiva delle mancanze da parte di Valerio, poi nel villaggio non ha perso tempo ad avvicinarsi al suo tentatore. Valerio finora è stato a guardare macerandosi nella delusione per il tradimento scoperto. Stasera però le carte in tavola cambiano, e lo vediamo avvicinarsi e godersi la compagnia di Ari, una single con cui condivide la passione calcistica per la Lazio. Video che spiazzano Sarah che si chiede: "Mi vuole fare rosicare?". Le altre le fanno presente però, che vedono il ragazzo preso ed emozionato quando è con la single. Mentre Sarah rimane spiazzata, il web plaude alla nuova ship.

Potrebbe interessarti anche