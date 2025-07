Ascolti tv ieri (7 luglio): Ilary Blasi schiaccia Alberto Angela, Amadeus non svolta, Paperissima vola Battiti Live parte con il 19,9% di share e vince in prima serata, Noos risale al 13,9%, benissimo gli Europei femminili di calcio: tutti i numeri e dati Auditel

La settimana degli ascolti tv si apre all’insegna delle novità. Ieri lunedì 7 luglio 2025, infatti, su Canale 5 Ilary Blasi ha fatto il suo debutto al timone di Battiti Live, che si è dovuto scontrare con Alberto Angela e Noos – L’avventura della conoscenza in prima serata su Rai 1. Su Rai 3, invece, Manuela Moreno è tornata alla guida di Filorosso; ottimo risultato per gli Europei femminili di calcio 2025 su Rai 2. Scopriamo com’è andata la giornata degli ascolti e analizziamo tutti i dati Auditel.

Ascolti tv, la prima serata: chi ha vinto tra Noos – L’avventura della conoscenza e Battiti Live

Ieri lunedì 7 luglio 2025 il protagonista della prima serata di Rai 1 è stato nuovamente Alberto Angela, tornato al timone di Noos – L’avventura della conoscenza. Il terzo appuntamento dello show di divulgazione scientifica ha registrato un ascolto medio di 1 milione e 920mila spettatori, risalendo al 13,9% di share. Su Canale 5, invece, Ilary Blasi (affiancata da Alvin e con la partecipazione di Nicolò De Vitiis) ha esordito alla guida di Battiti Live. Il primo appuntamento del festival della musica dell’estate a Molfetta ha debuttato al 19,9% di share, radunando 2 milioni e 177mila spettatori sulla rete ammiraglia Mediaset e dominando la il prime time (lo scorso anno partì dal 22,4% di share con 2,7 milioni di spettatori).

Spazio al calcio su Rai 2, dove è andata in scena la partita valevole per gli Europei femminili 2025 – Portogallo-Italia. Il pareggio delle Azzurre guidate da Andrea Soncin ha raccolto 1 milione e 617mila spettatori, toccando il 10,2% di share. Su Italia 1 è invece andato in onda il film Io sono leggenda. La pellicola del 2007 con Will Smith ha interessato 755mila spettatori, pari al 5% di share.

Su Rai 3 Manuela Moreno è tornata al timone di Filorosso. Dopo il record stagionale della scorsa settimana, la quarta puntata della quarta edizione è calata al 3,3% di share, fermandosi a 452mila spettatori. Per quanto riguarda la sfida a distanza dei talk show Quarta Repubblica di Nicola Porro ha invece ottenuto il 6,2% di share con 729mila spettatori su Rete 4, mentre Corrado Formigli e Alberto Nerazzini si sono chiamati fuori e hanno lasciato spazio su La7 a Il caso Spotlight 441mila spettatori, pari al 3% di share)

Su Tv8 è tornato in onda In & Out – Niente di Serio; la quarta puntata dello show comico di Tv8 ha totalizzato un a.m. di 256mila spettatori, restando all’1,8% di share. Su Nove, infine, Little Big Italy ha collezionato 427mila spettatori, pari al 2,8% di share.

Ascolti, i numeri di ieri: preserale e access prime time

Mentre Pino Insegno continua a dominare la fascia preserale al timone di Reazione a Catena (ieri al 24,8% di share con 3 milioni e 154mila spettatori su Rai 1) in attesa dell’arrivo di Enrico Papi su Canale 5, nell’access prime time Paperissima Sprint non sfigura (14,8% di share con Techetechetè al 16,2%) e il suo "trasloco" su Italia 1 rischia di diventare un caso. Ancora in difficoltà, invece, Amadeus e The Cage – Prendi e scappa su Nove: dopo la crescita al 4% della puntata di venerdì scorso, il gane show ieri sera è sceso al 3,1% di share con 514mila spettatori.

