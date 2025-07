Terremoto a Mediaset, 'Paperissima' rivendica gli 'alti' ascolti ma intanto trasloca su Italia 1 Il varietà è il programma più visto ma a breve trasloca e pare che tra Antonio Ricci e il biscione non ci sia la 'Sintonia' decantata da Berlusconi.

Mara Fratus Giornalista Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

Gli ascolti di Paperissima Sprint vanno a gonfie vele, e a farlo sapere è proprio la redazione del programma sul sito di Striscia la Notizia, dove si leggono i dati dello scorso sabato, 5 luglio 2025: "Sabato primato assoluto tra programmi Mediaset con share ‘stellare’ del 16.62%. Su pubblico attivo 17.94% share. Il picco ha toccato il 20.73% e 21.21% sul target 15-64". La pubblicazione dei numeri auditel del varietà di Antonio Ricci, condotto da Juliana Moreira, Vittorio Brumotti e il Gabibbo, potrebbe apparire ai meno maliziosi come la giusta e sacrosanta celebrazione di un ottimo risultato per tutta la squadra, ma per chi ha letto dell’imminente trasloco della trasmissione su Italia 1, pare quasi una rivendicazione.

Paperissima Sprint trasloca su Italia 1, ma intanto su Canale 5 spacca e lo rivendica

Sul finire della scorsa settimana Mediaset ha annunciato che dal prossimo 14 luglio Paperissima Sprint non andrà più in onda su Canale 5. Il varietà traslocherà nella fascia preserale di Italia 1, nello slot che da anni era riservato ai Simpson. Al posto del format di Antonio Ricci vedremo Gerry Scotti in un’edizione completamente rivisitata de ‘La Ruota della Fortuna‘.

Insomma, un vero stravolgimento epocale: "Questa programmazione estiva è solo il primo passo di un graduale ma profondo lavoro di evoluzione di Canale 5", si leggeva nella nota stampa di Mediaset, dove si faceva anche sapere che il game show avrebbe poi lasciato il posto, da lunedì 21 luglio, allo storico quiz musicale di ‘Sarabanda‘, condotto da Enrico Papi in una versione non vip totalmente rinnovata .

Sebbene nelle parole di Pier Silvio Berlusconi si evidenziasse anche come questa rivoluzione avesse il benestare di Antonio Ricci, a ben guardare non pare che il patron di Striscia e tutto il suo team abbiano fatto i salti di gioia. La recentissima pubblicazione degli ottimi ascolti di Paperissima, con punte di share che ne fanno il programma più seguito su Mediaset nella fascia preserale, non paiono solo una celebrazione, ma una vera e propria rivendicazione e un chiaro malumore per essere stati spostati su Italia 1.

Striscia la Notizia, dopo il trasloco di Paperissima il Tg satirico slitta

Un’ "Evoluzione in totale sintonia con Antonio Ricci (…) Striscia la Notizia tornerà in una nuova veste nell’arco della prossima stagione". Con queste parole Pier Silvio Berlusconi, non solo aveva annunciato il trasloco di Paperissima Sprint su Italia 1, ma aveva anche fatto sapere che il Tg satirico di Antonio Ricci sarebbe tornato a novembre 2025, complici forse i bassi ascolti dei mesi passati e il bisogno di rinnovarsi della trasmissione.

Nella nota stampa però si parla di sintonia con la redazione del programma, ma la pubblicazione dell’ottimo share e la ripresa sui social di tutte le news che lo riportano come fosse quasi una rivendicazione, fa pensare che Ricci non fosse propriamente d’accordo. Il pubblico di Canale 5, da sempre abituato a rivedere Striscia la Notizia con l’arrivo dell’autunno, dovrà quindi attendere due mesi in più, uno slittamento che non si era mai visto prima e che potrebbe aver causato parecchie tensioni.

