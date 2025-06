Ascolti tv ieri (23 giugno), Alberto Angela contro il film 'Yara': chi ha fatto fiasco. I dati Auditel Il film Yara su Canale 5 vince la prima serata con il 17,8% di share, bene Porro e il Mondiale per Club, Filorosso scende al 3,4%: tutti i numeri e dati Auditel

La nuova settimana degli ascolti tv si apre nel segno di Alberto Angela. Ieri lunedì 23 giugno 2025, infatti, su Rai 1 è iniziata la terza edizione di Noos – L’avventura della conoscenza, che in prima serata ha sfidato il film di Canale 5 Yara. Su Rai 3 è tornata Manuela Moreno al timone di Filorosso, mentre su Italia 1 è andato nuovamente in scena il Mondiale per Club. Scopriamo com’è andata la giornata degli ascolti e analizziamo tutti i dati Auditel.

Ascolti tv, la prima serata: chi ha vinto tra Noos – L’avventura della conoscenza e Yara

Ieri lunedì 23 giugno 2025 Alberto Angela ha fatto il suo debutto al timone della terza edizione di Noos – L’avventura della conoscenza. Senza la spietata concorrenza di Temptation Island (che costò al programma la sospensione lo scorso anno), lo show di divulgazione scientifica andato in onda in prima serata su Rai 1 ha esordito con il 15,4% di share. La prima puntata – con la discussa intervista a Jovanotti – ha raccolto 2 milioni e 214mila spettatori sulla prima rete. Su Canale 5, invece, niente doppio appuntamento per L’Isola dei Famosi (tornerà in onda mercoledì), che ha lasciato spazio al film Yara. In prima tv assoluta, la pellicola del 2021 diretta da Marco Tullio Giordana e dedicata al racconto dell’omicidio di Yara Gambirasio del 2010 a opera di Massimo Bossetti ha radunato 2 milioni e 709mila spettatori sulla rete ammiraglia Mediaset, raggiungendo il 17,8% di share e aggiudicandosi la prima serata degli ascolti.

Su Rai 2 è iniziata la seconda stagione di Elsbeth. La prima puntata della serie americana spin-off dei legal drama The good wife e The good fight ha appassionato 578mila spettatori, pari al 3,6% di share. Su Italia 1 è invece andata in scena la partita di calcio valevole per la FIFA Club World Cup – Atlético Madrid-Botafogo. La vittoria amara dei colchoneros di Simeone (eliminati dal torneo) ha conquistato 1 milione e 558mila spettatori, pari al 9,3% di share.

Dopo avere preso il posto di Massimo Giletti nel lunedì sera di Rai 3, Manuela Moreno è tornata alla guida di Filorosso. La seconda puntata della quarta edizione è scesa al 3,4% di share (l’esordio stagionale della scorsa settimana raggiunse il 4,3%) con 480mila spettatori sintonizzati. Nella sfida a distanza dei talk show Quarta Repubblica di Nicola Porro ha invece registrato il 6,8% di share con 835mila spettatori su Rete 4, mentre Corrado Formigli e Alberto Nerazzini hanno condotto il settimo appuntamento stagionale di 100 Minuti, totalizzando un a.m. di 517mila spettatori su La7 e calando al 3,3% di share.

Secondo appuntamento per In & Out – Niente di Serio; il nuovo show comico di Tv8 ha interessato 296mila spettatori, pari all’1,9% di share. Su Nove, infine, è andato in onda un nuovo speciale in prime time di Cash or Trash – La notte dei tesori condotto da Paolo Conticini, che ha collezionato 505mila spettatori, pari al 3,4% di share.

Ascolti, i numeri di ieri: Pino Insegno vola

Pino Insegno inizia la settimana degli ascolti tv con uno ‘strappo’ importantissimo nei confronti di Gerry Scotti. La puntata di ieri di Reazione a catena ha infatti toccato il 25,3% di share su Rai 1, coinvolgendo 3 milioni e 280mila spettatori e allungando su Caduta Libera, crollato al 16,5% di share (1 milione e 926mila spettatori) nella fascia preserale di Canale 5.

