Ascolti tv ieri (8 luglio): Pino Insegno vola ancora, Amadeus cresce e Rai 1 fa un botto inaspettato Fluminense-Chelsea vince con il 16,9% di share in prima serata, incalzato dal film di Rai 1 al 16,5%, Berlinguer in crescita: tutti i dati Auditel

Un nuovo martedì sera all’insegna del calcio degli ascolti tv. Ieri martedì 8 luglio 2025, infatti, la sfida del Mondiale per Club tra Fluminense e Chelsea ha "duellato" in prima serata contro il film di Rai 1 Un amore reduca all’improvviso. Camila Raznovich e Bianca Berlinguer sono state invece le protagoniste del prime time di Rai 3 e Rete 4, rispettivamente al timone di Kilimangiaro on the road ed È sempre Cartabianca. Scopriamo com’è andata la giornata degli ascolti e analizziamo tutti i dati Auditel.

Ascolti tv, la prima serata: chi ha vinto tra Un duca all’improvviso e il Mondiale per Club

Ieri martedì 8 luglio 2025 nella prima serata di Rai 1 è andato in onda il film per la tv Un duca all’improvviso. La pellicola con Andrew W. Walker ed Emilie de Ravin ha appassionato 2 milioni e 529mila spettatori sulla prima rete, arrivando a toccare il 16,5% di share. Su Canale 5, invece, è tornato il Mondiale per Club con la partita valevole per le semifinali della FIFA Club World Cup – Fluminense-Chelsea. La vittoria dei blues di Enzo Maresca ha radunato 2 milioni e 626mila spettatori sulla rete ammiraglia Mediaset, vincendo di poco il prime time degli ascolti con il 16,9% di share.

Dopo gli speciali in prima serata di Monica Setta al timone di Storia al bivio Show, Rai 2 ha fatto spazio allo show comico del 2024 di Enrico Brignano EnRicomincio da me, che ha interessato 790mila spettatori facendo segnare il 6,3% di share. Su Italia 1, invece, è andato in onda il film La rivolta delle Ex. La commedia del 2009 con Matthew McConaughey e Jennifer Garner ha conquistato 846mila spettatori, pari al 5,8% di share.

Camila Raznovich è tornata protagonista del prime time di Rai 3 alla guida di Kilimangiaro on the road. Il terzo appuntamento dello spin-off estivo di Kilimangiaro in prime time ha registrato il 4,4% di share, raccogliendo 647mila spettatori sulla terza rete. Al penultimo appuntamento stagionale (l’ultima puntata è prevista per il prossimo 15 luglio) È sempre Cartabianca ha invece raggiunto il 7% di share, con Bianca Berlinguer che ha totalizzato un a.m. di 787mila spettatori su Rete 4. Su La7 In Onda prima serata ha ottenuto il 4,8% di share grazie a 738mila spettatori sintonizzati.

Su Tv8, infine, il film Quattro matrimoni e un funerale non è andato oltre i 27mila spettatori, non alfermandosi all’1,9% di share, mentre su Nove Vasco Modena Park ha collezionato 302mila spettatori, pari a uno share del 3,1%.

Ascolti, i numeri di ieri

Ottimo ancora Pino Insegno alla guida di Reazione a Catena, ieri al 25,2% di share con 3 milioni e 202mila spettatori. La fascia preserale di Canale 5 con Gerry Scotti e Caduta Libera si è invece fermata al 15,1% di share e 1 milione e 761mila spettatori, in attesa dell’arrivo di Enrico Papi.

Nell’access prime time della tv continua il buon momento di Paperissima Sprint (presto però costretto al "trasloco" su Italia 1), che ha registrato il 15% di share con 2 milioni e 308mila spettatori su Canale 5. Techetechetè ha coinvolto 1 milioni e 951mila spettatori (18% di share) su Rai 1, mentre Amadeus alla conduzione di The Cage – Prendi e scappa è cresciuto al 3,8% di share toccando l’ascolto medio più alto di questa stagione (613mila spettatori).

