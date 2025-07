Ascolti tv ieri (30 giugno): Amadeus non svolta (anche senza De Martino), Alberto Angela precipita Inter-Fluminense del Mondiale per Club domina la prima serata col 24,6% di share, Noos al 12,8%, Filorosso cresce al 4,9%: tutti i numeri e dati Auditel

La nuova settimana degli ascolti tv si apre nel segno del calcio. Ieri lunedì 30 giugno 2025, infatti, su Rai 1 Alberto Angela e Noos – L’avventura della conoscenza se la sono dovuti vedere con la spietata concorrenza del Mondiale per Club su Canale 5. Nell’access prime, invece, Amadeus si è ritrovato per la prima volta senza Stefano De Martino e Affari Tuoi. Scopriamo com’è andata la giornata degli ascolti e analizziamo tutti i dati Auditel.

Ascolti tv, la prima serata: chi ha vinto tra Noos – L’avventura della conoscenza e Inter-Fluminense

Ieri lunedì 30 giugno 2025 è andato in onda il secondo appuntamento di Noos – L’avventura della conoscenza. La prima serata di Rai 1 e Alberto Angela hanno pagato la concorrenza del calcio e la puntata di ieri dello show di divulgazione scientifica è calata a 1 milione e 763mila spettatori, ottenendo il 12,8% di share (l’esordio stagionale della scorsa settimana segnò il 15,4%). Spazio al Mondiale per Club nel prime time di Canale 5, dove è andata in scena la partita valevole per la FIFA Club World Cup – Inter-Fluminense. La sconfitta costata ai nerazzurri l’eliminazione dal torneo ha radunato 3 milioni e 953mila spettatori sulla rete ammiraglia Mediaset, toccando il 24,6% di share.

Su Rai 2 prosegue la seconda stagione di Elsbeth. La seconda puntata della serie americana spin-off dei legal drama The good wife e The good fight ha conquistato 507mila spettatori, pari al 3,2% di share. Su Italia 1 è invece andato in onda il film My Spy. La pellicola del 202 con Dave Bautista ha raccolto 1 milione e 137mila spettatori, pari al 7,4% di share.

Manuela Moreno è tornata al timone del lunedì di Rai 3 con Filorosso. La terza puntata della quarta edizione è risalita fino al 4,9% di share, facendo addirittura meglio del debutto stagionale e coinvolgendo 650mila spettatori. Nella sfida a distanza dei talk show Quarta Repubblica di Nicola Porro ha invece fatto segnare il 6,4% di share con 745mila spettatori su Rete 4, mentre Corrado Formigli e Alberto Nerazzini hanno condotto il settimo appuntamento stagionale di 100 Minuti, totalizzando un a.m. di 587mila spettatori su La7, pari al 3,8% di share.

Terzo appuntamento per In & Out – Niente di Serio; il nuovo show comico di Tv8 ha collezionato 243mila spettatori, calando all’1,7% di share. Su Nove, infine, Autoritratto – Renato Zero Live ha appassionato 400mila spettatori, pari al 2,6% di share.

Ascolti, i numeri di ieri: il ‘nuovo’ access prime time di Amadeus

In un access prime time "orfano" del mattatore Stefano De Martino e di Affari Tuoi (che hanno lasciato spazio a Techetechetè per l’estate, ieri al 18,6% di share), Amadeus è cresciuto fino a 540mila spettatori, non andando però oltre il 3,2% di share alla guida di The Cage – Prendi e Scappa su Nove.

